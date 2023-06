El jefe negociador del Eln Pablo Beltrán aseguró desde La Habana, Cuba, que "las retenciones, si no son necesarias, no se harán", haciendo referencia a los secuestros que hacen desde esa guerrilla. Lo anterior quiere decir que a pesar del acuerdo de cese de fuego bilateral firmado este viernes, ese grupo armado no dejará de secuestrar hasta que no haya un acuerdo en ese sentido.



Beltrán agregó que el tema ya empezó a discutirse en la mesa y podría ser uno de los aspectos que se discutan en el próximo ciclo de negociación que se iniciará el 14 de agosto en Venezuela.



(Puede leer: Petro: 'En mayo de 2025 cesa la guerra de décadas entre el Eln y el Estado')

En declaraciones a medios de comunicación, el comandante del Eln señaló que en medio de este cese, el grupo armado continuará con algunas prácticas que usan para financiarse.



"Las operaciones de finanzas del Eln se comentaron a discutir, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, pero en estos protocolos no está. Se espera que más adelante sí", aseguró.

Dijo que, por ejemplo, los "impuestos que cobran en las regiones" seguirán. Lo mismo sucederá con los secuestros "si son necesarios", según dijo Beltrán. Las 'retenciones', como ellos lo llaman, se han venido registrando a lo largo de este año. En abril, por ejemplo, cinco personas fueron secuestradas y a la fecha, ya todas fueron liberadas.

🔴 ¿Y los secuestros? Eln dice que 'retenciones' no se harán 'si no son necesarias'



Aunque se firmó el cese del fuego, desde esa guerrilla no van a dejar de secuestrar "por ahora".🔽https://t.co/tkXDyuwcvH pic.twitter.com/l2qLNNDOKW — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 9, 2023

En los documentos del acuerdo y del protocolo de verificación, efectivamente no se si el Eln dejará de secuestrar o de cometer acciones contra la población civil. En los documentos solo se habla de "incidentes graves" y de cómo tendrá que proceder el mecanismo de verificación del cese del fuego ante esos hechos."El marco de referencia común será el Derecho Internacional Humanitario – DIH y los acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz", reza el texto.

¿Cómo será el cese del fuego bilateral?

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el acuerdo del cese del fuego, este será será de carácter nacional y se extenderá por 180 días. Tendrá, además, tres etapas: desde el 9 de junio hasta el 5 de julio será la fase de alistamiento, momento en el que se definirán las organizaciones que realizarán la verificación, la redacción de los protocolos pendientes y el inicio de las actividades de pedagogía.



Las órdenes de cese de operaciones ofensivas por cada una de las partes se hará efectiva el 6 de julio y cuatro días más tarde se hará una reunión para aprobar los protocolos elaborados.



Más tarde, el 3 de agosto, se iniciará oficialmente la implementación del cese del fuego, fecha desde la cual empiezan a contar los 180 días.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

Enviado especial a CUBA