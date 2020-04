'Que Gobierno ponga los temas, los lleve a la mesa y los discutimos'

Desde La Habana (Cuba), ‘Pablo Beltrán’, miembro del Comando Central del Eln y jefe de la delegación de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se refirió al cese unilateral del fuego que declararon por el mes de abril.



Sobre la posibilidad de restablecer un diálogo paz con el presidente Iván Duque, le dijo a EL TIEMPO que le plantearon al Gobierno pactar un cese bilateral para enfrentar mejor la pandemia y que si eso sirve, se reanuden las conversaciones, pero sin condiciones.



Estas fueron suspendidas desde enero del año pasado tras el brutal atentado de esa guerrilla contra a la Escuela de Policía General Santander, hecho que dejó 23 personas muertas y un centenar de heridos.

¿Hay acercamientos con el Gobierno?

​

El Gobierno de Duque propuso que iba a examinar lo que había dejado Santos, pero no lo examinó, no hubo un empalme. Lo que Santos acordó con nosotros este gobierno ni siquiera lo recibió. Ellos hicieron campaña para llegar al Gobierno diciendo que iban a hacer trizas la paz, y efectivamente han atacado y recortado bastante los acuerdos, tanto con las Farc como con nosotros. Además de eso, no hemos visto disposición para un reinicio.



¿Qué lectura puede verse del cese del fuego declarado este abril?



Nosotros en esta pandemia, acogiendo el llamado del Papa y de Naciones Unida, hicimos un cese unilateral durante todo abril, invitamos al Gobierno a que nombre delegados y a que pactemos a partir del 1.º de mayo un cese del fuego bilateral que permita atender mejor toda esta pandemia. Pero hasta el momento no ha dicho nada.



Pero el Gobierno nombró a ‘Francisco Galán’ y a ‘Felipe Torres’ como promotores de paz...



Ellos ya no son del Eln, los nombró el Gobierno y el Gobierno les dicta lo que deben hacer.



Pero ellos fueron del Eln...



Nosotros consideramos que no son los mejores interlocutores, el Gobierno sabe que el trabajo por la paz es muy grande y hay que hacerlo, entonces que los dedique a otra cosa. Por ahora, lo más importante es que el Gobierno acoja el llamado del alto el fuego global e inmediato que han hecho, y si eso da la oportunidad para el reinicio de la mesa, bienvenido sea.

¿Entonces? ¿Hay posibilidad de que ustedes de manera unilateral prorroguen el cese del fuego?



El Gobierno no solamente se ha quedado callado, sino que ha continuado las operaciones militares conjuntas con paramilitares, las ha intensificado en Chocó, en Cauca. A líderes comunitarios de zonas de influencia nuestra los siguen deteniendo, persiguiendo y matando. Hay una persecución política muy grave, hay un hostigamiento, un incremento de las hostilidades que coloca toda nuestra fuerza en alerta a defenderse, y si eso sigue así de aquí a finales de abril, muy poco quedará del cese porque tendremos que defendernos.

El Gobierno les ha planteado dos temas para retomar el diálogo: el cese de todas las hostilidades y poner fin al secuestro. ¿Por qué no lo hacen?

​

Le hemos dicho al Gobierno que pactemos un cese bilateral para enfrentar mejor la pandemia. Segundo, que si eso sirve para un reinicio, hagamos un reinicio sin requisitos. Yo podría ponerle muchos requisitos al Gobierno para sentarnos; por ejemplo, que no nos sigan matando líderes sociales en las zonas donde hay más alta militarización. Eso es una cosa válida, ha habido más muertes de líderes sociales que por covid-19 y ha habido más líderes sociales muertos que guerrilleros del Eln. Esa podría ser una condición, nosotros no la colocamos. Entonces les decimos: yo no le coloco condiciones y usted no me coloque condiciones. Ponga los temas que sea, llévelos a la mesa, y ahí los discutimos y los acordamos.



¿Un diálogo partiendo de ceros, sin condiciones iniciales?

​

Sí, porque qué tal que yo le dijera ‘con Santos tenemos esto’, pues es un punto de partida, pero si el Gobierno dice ‘esto si me gusta y esto no me gusta’, pues discutimos y miramos a ver a qué punto llegamos para acordar.



¿Venezuela es aún el refugio del Eln?



Son más de 2.200 kilómetros, de una frontera muy compleja, muy peligrosa y en la que se cruzan todos los tráficos que usted pueda considerar. Si usted ve que hay mafiosos y carteles que llegan a esa frontera, pues necesariamente siempre van a encontrar al Eln del lado del más débil. ¿Entonces cómo funciona, por ejemplo, el tráfico de combustible en esa frontera? Pues las mafias sobornan autoridades a ambos lados de la frontera, y lo mismo si logran pasar cocaína o alimentos.

'Iván Márquez' planteó una sociedad con el Eln

“En muchas partes de Colombia nos encontramos con ellos. Ellos tienen un proceso de reunificación, nosotros lo respetamos. Nosotros mantenemos relación con todos los componentes de las antiguas Farc, sean los que se mantienen en el acuerdo o los que se han marginado” le dijo Pablo Beltrán a EL TIEMPO.



“En este momento, por el coronavirus, nuestra gente está en sus campamentos (...) y hay puntos en común, pero habrá puntos donde cada uno hace las cosas a su manera porque somos dos organizaciones distintas. Entonces mantenemos relaciones donde nos encontramos con cada uno de ellos, relaciones de respeto sobre lo que cada uno hace”, agregó.

