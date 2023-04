El próximo 27 de abril comenzará el tercer ciclo de negociaciones entre las delegaciones del Gobierno y del Eln. Así lo confirmó Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con esa guerrilla, en conversación con EL TIEMPO.



Esta nueva fase de la mesa de conversaciones tendrá como eje central la discusión de la nueva agenda pactada entre ambas partes y está precedida por el ataque de esa guerrilla a una base del ejército en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, que dejó nueve militares muertos.



Patiño, quien también hizo parte de la mesa de diálogos entre el Gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, señaló que la prioridad durante este ciclo será alcanzar un cese del fuego para, de esta forma, lograr que el primer punto de la agenda, que habla de la participación, puede empezar a materializarse.



Delegaciones del Gobierno y Eln firmando la nueva agenda. Foto: Twitter Iván Cepeda

Y es que según el negociador, el objetivo es que sea durante este Gobierno que se empiecen a aplicar los acuerdos parciales a los que se llegue.



"Como un elemento tranquilizador, pero también de apremio, nosotros le hemos planteado la necesidad de que hagamos los acuerdos lo más rápido que se pueda, para que la implementación empiece en este mismo periodo", señaló.



Sobre los hechos de violencia de las últimas semanas, Patiño les pidió al Eln dar ejemplo a través de los hechos, no solo de las palabras.

"Ellos lo atribuyen a una cuestión de los medios de comunicación, pero tampoco ha sido tan así. Claro, algunos medios y algunos periodistas influyen de una manera a veces negativa, pero la realidad es innegable. Han ocurrido una serie de acciones hostiles del Eln, no solamente contra la fuerza pública, sino contra las comunidades y la opinión pública en general es muy sensible frente a lo que ocurra, más sensible quizás que en otros procesos", dijo Patiño.



También se refirió al comunicado que la delegación del Eln publicó en donde dice que el Gobierno intentó "imponerles un cese del fuego". "No, eso se aclaró en una reunión extraordinaria que tuvimos en enero. Allí se aclaró que hubo un malentendido", agregó.

Lea la entrevista completa a Otty Patiño en la edición dominical del periodico EL TIEMPO. Allí habla sobre el futuro de las negociaciones, la 'paz total' y de las fotos de miembros del Eln junto con niños y fusiles.

REDACCIÓN POLÍTICA

