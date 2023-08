Hoy, después de dos meses de alistamiento, entra en vigencia el cese del fuego bilateral pactado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



EL TIEMPO habló con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembros de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el Eln, sobre lo que espera de la tregua de 180 días y acerca del Comité Nacional de Participación que se instaló este miércoles.



¿Cuáles son sus expectativas de cara al cese del fuego? ¿confía en que ellos cumplan?



Las expectativas sobre el cese del fuego son todas. Sin cese del fuego no es posible que la sociedad participe con el pleno de sus derechos y libertades. El corazón del proceso es la participación de la sociedad, este será clave para identificar cuáles son los elementos transformadores para un mejor país y esto obligatoriamente tiene que ser sin incidentes en el territorio que afecten la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos que concurren, o que no concurren, pero que están involucrados en estas dinámicas donde toda la sociedad tiene que estar al frente del proceso.

¿Cómo va a funcionar ese mecanismo de verificación en caso de violaciones de la tregua?



El mecanismo tiene los siguientes elementos: primero, un monitoreo directo, es decir, funcionarios del mecanismo, de las partes, que en el territorio tienen que estar identificando cualquier hecho que eventualmente puede ser un incidente constitutivo de una violación del acuerdo. Paralelamente, está la sociedad, a través de las veedurías, las cuales pueden ser ejercidas por veedurías organizadas o por un ciudadano o medio de comunicación que identifica un hecho, lo da a conocer al sistema de monitoreo para que ese, bien sea a nivel local, regional o nacional sea evaluado por las partes y las partes en este caso son cuatro: Fuerza pública, Eln, Iglesia y Naciones Unidas.

81 delegadas y delegados de 30 sectores participaron en la instalación del Comité Nacional de Participación. Foto: @IvanCepedaCast

En caso de que se confirme ese incidente, ¿el cese se podría acabar directamente?



No, el mecanismo evalúa y no necesariamente tiene que ser en tiempo real. Habrá incidentes cuya evaluación demorará un tiempo prudente para poder verificar qué fue lo que sucedió en el territorio y otros hechos que eventualmente podrían tener un altísimo impacto. En consecuencia, no se puede decir que cualquier incidente acaba al cese del fuego, además las evaluaciones serán periódicas. Es el mecanismo, especialmente la evaluación, la que determinará si el incidente es constitutivo y solo las Naciones Unidas, no la Iglesia, no la Fuerza Pública y no el Eln, saldrán de alguna manera a hacer público un incidente que eventualmente pueda ser violatorio del acuerdo.



¿Por qué tanto énfasis en la participación?



Así lo quiso desde el primer momento el Eln en las negociaciones que tuvo en el gobierno de Santos. El argumento de fondo es que es la sociedad en la que tiene que decir qué tipo de país quiere y quienes estamos como delegados del gobierno del presidente Petro coincidimos en que hay que darle la voz a toda la sociedad, sin exclusiones, a los que están en los territorios, pero también a los que están en las ciudades, y todo para que realmente se pueda interpretar de la mejor manera posible qué es lo que está pensando la sociedad colombiana en la coyuntura y, por supuesto, en el marco de las dinámicas de violencia que se están viviendo.

¿Realmente todos los sectores van a estar representados en el Comité de Participación?



El Comité Nacional de Participación está compuesto por 30 sectores y 81 organizaciones, pero no son ellos los que van a decir cómo es el diseño de la participación, ellos tienen tres obligaciones básicas: convocar, sistematizar y recomendarle a la mesa lo que la sociedad en materia de diseño va a establecer. En consecuencia, aquí no podrá haber ningún tipo de exclusión de ningún sector durante la etapa de diseño y por ello se van a hacer nueve convocatorias territoriales, pero 25 a nivel de sector. Esto, para que los diferentes sectores de la sociedad colombiana eventualmente puedan participar del diseño de la participación.

¿Habrá articulación entre la mesa de diálogo y estos espacios de participación?



Por supuesto, la mesa de diálogo tiene unos representantes en el Comité Nacional de Participación. Somos seis de cada una de las delegaciones, en el caso colombiano está el senador Cepeda, está Nigeria Rentería, está Dayana Domico, que representa las comunidades indígenas, está el coronel Álvaro Matallana y está Rodrigo Botero.



Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, y Otty Patiño, representante del Gobierno, en la firma de los protocolos que sustentan el cese del fuego. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Habrá delegados del Eln en estos encuentros de participación que se harán en la región?



Por el lado del Eln, está al frente Aureliano Carbonell y otra serie de delegados que estuvieron al frente de la instalación del Comité Nacional de Participación, que fue una reunión previa a la reunión de mañana, que es la puesta en escena.

Llama la atención el tema de la veeduría social, ¿en qué consiste?



Sí, como lo explique antes, la veeduría social va a tener un papel muy importante porque mire, no puede haber participación sin cese y el cese trae como consecuencia auxilios humanitarios. Es decir, no puede una sociedad participar de unos diálogos como los que se proponen cuando hay actores armados que cometen contra ella todo tipo de agresiones. En consecuencia, cualquier ciudadano, en cualquier lugar del país, puede denunciar hechos que claramente pueden ser constitutivos de incidentes prohibidos en los acuerdos.

¿Cuáles serán los temas prioritarios en el cuarto ciclo en Venezuela?



Tenemos que continuar viendo dos temas claves que no han sido tratados: víctimas y fin del conflicto. Por supuesto que apenas iniciamos, creo que el cuarto ciclo tendrá que mirar un poco los elementos sobre los cuales arranca la participación y el cese, de tal manera que si es necesario hacer ajustes, haya una mirada inteligente y rigurosa sobre el proceso que se está surtiendo.

REDACCIÓN POLÍTICA

