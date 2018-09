Los siete secuestrados que el Eln aún no reconoce

Tras la liberación el pasado miércoles de los soldados Eduard Caro Nañol, Orlando Yair Vega Díaz y Juan Pablo Rojas Obando, secuestrados en Fortul, Arauca, el 8 de agosto, las personas que el Eln aún tiene privadas de la libertad son 13, según ha afirmado el Gobierno Nacional.

De ese grupo de secuestrados el Eln, a través de ‘Uriel’, jefe de esa guerrilla en Chocó, ha anunciado que está en marcha la liberación de seis personas privadas de su libertad el 3 de agosto en el Medio Atrato. Se trata de los policías Wílber Rentería, Luis Carlos Torres, y Yeminson Leandro Gómez ; el soldado Jesús A. Ramírez y los civiles Édison Cuero y Yilson Mosquera.



Sin embargo, el Eln no se ha pronunciado sobre la situación de las siete personas restantes que estarían en su poder, de las que nada se sabe y cuyas familias se encuentran en total incertidumbre.

Estos son los secuestrados que el Eln no reconoce

José Leonardo Ataya

El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, José Leonardo Ataya, fue secuestrado el 28 de marzo del 2018 en una vereda de la capital aracuana. Según un familiar el hijo del exgobernador de Arauca Luis Eduardo Ataya habría sido subido a una canoa rumbo a Venezuela.

Dumar Delgado

Dumar Asdrúbal Delgado Ortiz, comerciante, fue secuestrado el 3 de julio del 2012 en Paz de Ariporo, Casanare. Su familia dice que al ganadero "se lo llevaron" de una de las fincas diciendo que era para hacerle unas preguntas y que lo devolverían a los dos días, pero nunca más volvió.

Carlos Cifuentes

Carlos Cifuentes es un empleado que fue secuestrado el 4 de octubre del 2011 en Aguazul, Casanare . En la zona hay fuerte presencia de grupos surgidos de la desmovilización de las AUC que se disputan el control del narcotráfico. Allí también se han dado enfrentamientos entre Farc y Eln.

Rafael Andrés Riaño

Rafael Andrés Riaño Barrera, contratista de Ecopetrol, secuestrado el 13 de enero del 2018 en Saravena, Arauca. La Fiscalía aseguró que el plagio habría sido dirigido por Nelson Prieto, alias 'Mompis', con antecedentes de vinculación al Eln y orden de captura vigente por homicidio.

Jaime Pérez Pérez

El agricultor Jaime Darío Pérez Pérez fue secuestrado en la tarde del 24 de abril del 2002, cuando llegaba a su finca ubicada en Aguadas, Caldas.



Ese año, su familia dio dinero alguien que dijo ser de las Farc y tener a Pérez, pero luego se enteraron de que en realidad estaba en poder del Eln.

Edwin Guerrero Fiaga

El 14 de agosto del 2011 en el municipio de Manta en, Cundinamarca, fue secuestrado el estudiante Edwin Alexander Guerrero Fiaga.



Del joven no se habrían recibido pruebas de supervivencia tras su secuestro en una zona en la que no hay fuerte presencia de esa guerrilla.

Diego Carvajal

Diego Fernando Carvajal Mahecha, diseñador gráfico, salió en carro de Bogotá a Barrancabermeja el 3 de agosto de 2006; luego, no se supo más de él. A final de ese mes, el carro fue encontrado abandonado en Piedecuesta, Santander, y antes del fin de año su familia supo que fue vendido al Eln.

¿Cómo destrabar el proceso con el Eln?

¿Qué tiene que pasar para que se destrabe el proceso de paz con el Eln? Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dice que si el Eln cede habrá posibilidades para esa guerrilla.

Tal como están las cosas entre el Gobierno y el Eln, la continuidad del proceso de paz, en lo inmediato, está embolatada.



Y no porque el Eln no haya liberado o dado noticias de los secuestrados que reporta el Gobierno (son 13 tras la liberación de tres en Arauca), sino porque es obvio que persisten diferencias de fondo entre el presidente Iván Duque y esa guerrilla para mantener la mesa que dejó en marcha el expresidente Juan Manuel Santos.



Desde la campaña, Duque fue claro en que una mesa con el Eln solo sería posible si cesaban las acciones violentas y de hostilidad contra los civiles. Habló, incluso, de tiempos precisos para esto.



El Eln sigue considerando estas condiciones un mero sometimiento a la justicia que reduce la paz a su desarme y desconoce sus demandas sociales. Esta guerrilla no se ha movido un milímetro de su postura histórica.



En estas circunstancias, la única posibilidad de que el proceso salga del congelador es que el Eln y el Gobierno flexibilicen sus posturas en lo que es posible.



El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo a EL TIEMPO que “la puerta no está necesariamente cerrada”.



JUSTICIA