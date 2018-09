Las claves: Eln tiene al menos 16 personas secuestradas

La guerrilla del Eln mantiene en su poder a varios secuestrados mientras espera que el gobierno colombiano reanude la mesa de diálogo. La evaluación del Gobierno de si continúan o no las negociaciones finalizará hasta el próximo viernes.



Aunque se desconoce la cifra exacta del total de los secuestrados, se reporta el plagio de dos civiles y siete uniformados en Chocó y Arauca. Incluso el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, habla de 7 personas más que estarían en poder del grupo armado desde hace varios años.

"Todos los secuestrados en este país deben ser liberados y esa es una responsabilidad del Eln. Cuando el Presidente Duque habla de todos los secuestrados, son todos los secuestrados", indicó Ceballos y agregó que Colombia no puede continuar un proceso de paz teniendo personas privadas de la libertad.



Este martes, a través de un comunicado, el Eln informó que realizaría las liberaciones “por su propia cuenta, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas para que estas operaciones humanitarias puedan tener el mejor desenlace”. Sin embargo, no se conoce cómo será el protocolo de la liberación.



En lo que es un claro hecho de secuestro, el Eln en cabeza de su jefe negociador, Pablo Beltrán, ha asegurado que se trataron de “detenciones por ser personas extrañas”.

‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del Eln, pidió mantener los diálogos. Foto: José Jácome / EFE

Mientras tanto, múltiples voces le reclaman al Eln la falta de voluntad para hacer la paz. El presidente Iván Duque, durante su posesión, afirmó que los diálogos se mantendrían si el grupo armado cesa totalmente las acciones criminales. Ello implica, entre otros delitos, frenar los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, los atentados y los ataques a los oleoductos y a la Fuerza Pública.

Tras conocer la decisión de Duque, el Eln en su página web dijo: “Nosotros reiteramos una vez más, que estamos por la continuidad del proceso de solución política ya iniciado, y que tenemos el firme propósito de avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado”.

El presidente Iván Duque afirmó que los diálogos con el Eln se mantendrían si el grupo armado cesa totalmente las acciones criminales Foto: David Romo / Presidencia

Además, los senadores que integran la Comisión de Paz le solicitaron a Duque avanzar en la reanudación y finalización exitosa de los diálogos con el Eln.



La agenda de negociación entre el gobierno Santos y el Eln se pactó desde el 30 de marzo de 2016, tras un par de años de contactos exploratorios. En su momento, el inicio de la negociación se vio retrasado por la negativa de la guerrilla a entregar a Odín Sánchez, excongresista que había plagiado el frente occidental de ese grupo armado ilegal.



ELTIEMPO.COM