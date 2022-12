De todos los rivales beligerantes del Eln, solo la Fuerza Pública estaría cubierta por la ‘tregua navideña’ que anunció este lunes esa guerrilla. Este cese del fuego unilateral está previsto para aplicarse desde las 6 a. m. del 24 de diciembre hasta la misma hora del 2 de enero.



El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reconoció la declaración como “un gesto positivo”.



Sin embargo, dicho anuncio deja la puerta abierta para que los siete frentes de este grupo irregular sigan combatiendo contra otras estructuras ilegales.



“El Eln está en disputa violenta con otros grupos de crimen organizado en todos los municipios donde opera en Colombia: en Cauca, Nariño, el Bajo Atrato, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Arauca y entre Chocó y Risaralda”, explica Jorge Restrepo, director del Cerac, entidad que investiga el conflicto armado.

Otro aspecto que genera preguntas con respecto al cese unilateral corresponde al frente occidental ‘Ómar Gómez’, el cual anunció un paro armado en el Chocó. En ese sentido, Rueda aseguró que se realizan diálogos con habitantes de las zonas amenazadas en el departamento y que incluso se llegará, en las próximas semanas, con acciones humanitarias.



Sin embargo, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal y acompañante permanente en los diálogos con el Eln, le confirmó a EL TIEMPO que, hasta el lunes, 34.114 personas estaban confinadas en la zona debido al paro decretado.



Incluso, él y otros representantes de la Iglesia solo pudieron visitar los municipios de Istmina y Quibdó, ya que el anuncio del frente guerrillero les impidió recorrer los alrededores de los ríos San Juan y Calima.



“En este departamento, diariamente se confinan aproximadamente 107 personas”, informó Henao. Además catalogó estos hechos como una “problemática humanitaria de grandes proporciones” que requiere actuar pronto.

Por ese motivo, los representantes del catolicismo ven en la pausa de hostilidades una opción “esperanzadora” para los chocoanos.



Y, precisamente sobre la ‘tregua navideña’, el director del Cerac, Jorge Restrepo, recuerda que la última vez que el Eln tomó esta determinación durante las festividades fue en 2018. No obstante, en 2019, 2020 y 2021 no cesaron las acciones militares de la guerrilla.



Restrepo, al ser preguntado por la breve duración del cese unilateral (9 días), argumentó que “mantener la amenaza del uso de la violencia por parte del Eln y preservar la reserva que hace la Fuerza Pública de poder lanzar operaciones ofensivas en contra de la guerrilla es parte de la lógica de la negociación”.

No obstante, Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirma que el Eln ha cumplido las treguas que ha anunciado previamente. Según él, la insurgencia, a modo de tradición, ha “tenido el simbolismo de respetar ciertas fechas como la Navidad y el Año Nuevo”.



Como “una muestra de buena voluntad para avanzar en el desescalamiento del conflicto armado y en la creación de un clima favorable y de confianza”, calificó Iván Cepeda, senador y negociador del Gobierno con el Eln, el cese del fuego unilateral. En ese sentido, él espera que esto allane el camino para alcanzar “un alivio de la situación humanitaria”.



Por otro lado, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, aseguró que esta declaración demuestra que “sí puede cesar la violencia”, pero es señal de que “hay hipocresía porque seguimos viendo violaciones, terrorismo, homicidios, secuestros y extorsiones por parte del Eln, mientras ya inició una negociación de paz”.



La Defensoría del Pueblo tampoco fue ajena al anuncio y exhortó a la guerrilla a que “cumpla el compromiso”, con miras a que se alcance “un cese definitivo de hostilidades” próximamente.



Justamente Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el Eln, le dijo recientemente a EL TIEMPO que es “difícil” verificar un fin de las hostilidades en el país por “los múltiples actores” en guerra.



