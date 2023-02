El Gobierno Nacional se alista para iniciar en México la segunda ronda de diálogos con el Eln y uno de los puntos clave es el cese al fuego.



Después de la crisis que suscitó el anuncio de un acuerdo de cese al fuego bilateral anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro en diciembre y que fue desmentido por representantes del Ejército de Liberación Nacional, ambas partes se sentarán de nuevo para continuar con el proceso.



A menos de un mes de retomar el diálogo, Antonio García, primer comandante del Eln utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que "la paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el Parlamento".

Facebook Twitter Linkedin

La mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln se instauró en Caracas, pero este segundo ciclo será en México. Foto: Cortesía

"Ya llegará el momento, se analizará, se discutirá con el Gobierno en la Mesa, y de ser posible se firmará un acuerdo con la rigurosidad y formalidades", sobre el cese bilateral FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, añadió que, "estar o no en el Parlamento no es lo que garantiza que el país cambie para bien de los colombianos. Tampoco las desmovilizaciones han producido las transformaciones esperadas".



Estas afirmaciones dejarían entrever que a diferencia de lo pactado con la guerrilla de las Farc en su momento, lograr curules en el Congreso no sería uno de los objetivos del Eln.

Estar o no en el Parlamento no es lo que garantiza que el país cambie para bien de los colombianos. Tampoco las desmovilizaciones han producido las transformaciones esperadas...

La paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el Parlamento. — Antonio Garcia (@antonioGcdte) February 4, 2023

"Lo fundamental en un proceso de cambio se podría dar si la sociedad con sus expresiones organizadas, sobre todo el movimiento social, participa directamente en las definiciones para un futuro de cambio. Quienes participan en el Parlamento son personas que tienen como profesión la política, hay que buscar dignificar la política, que sean las masas trabajadoras, las que crean la riqueza y cuidan de su territorio, quienes tomen las definiciones", dijo García en entrevista con el medio Hispantv, de donde se extrajo el fragmento publicado en su cuenta oficial de Twitter.



Lea acá: (Eln dice que mesa de diálogos de paz con el Gobierno Petro entró en crisis)



Sobre la dejación de armas, el vocero del Eln también se pronunció y dijo que "es un tema a discutir con el Gobierno en la Mesa de Diálogo, no es un asunto para discutirlo públicamente. Ya llegará el momento, se analizará, se discutirá con el Gobierno en la Mesa, y de ser posible se firmará un acuerdo con la rigurosidad y formalidades que esos eventos lo requieren".

Cuando dicho medio lo cuestionó acerca de la posición del Eln sobre las negociaciones con otros actores del conflicto, como las disidencias de las Farc, aseguró que "No existe claridad de lo que se pretende; el Eln solo realizará acuerdos con el Gobierno. Para nuestro caso somos una Organización de naturaleza social y política alzada en armas contra el Estado, lo de los otros grupos es otra cosa".

Más noticias