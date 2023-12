¿Es ‘Antonio García’ el palo en la rueda para negociación con el Eln? Análisis

Se ha vuelto costumbre que tras una noticia esperanzadora en las conversaciones del Gobierno Nacional con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, su comandante ‘Antonio García’ dé un golpe en la mesa para dejar en claro que no hay que hacerse muchas ilusiones.



Lo hizo en las últimas horas, a través de una columna, en el que sin medias tintas condiciona la suspensión de las retenciones ilegales a mecanismos de financiación para la supervivencia de la guerrilla.



García es categórico y asegura que la prórroga del cese al fuego temporal, la suspensión de las “retenciones con fines económicos” y la financiación están relacionados. Y advirtió que “el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho simultáneamente, para que todos seamos interpretados”.



“Estos asuntos no son nuevos, han estado presentes en todos procesos de paz con el Eln, siempre hemos estado abiertos a discutirlos para crear soluciones que permitan construir la paz para que Colombia sea justa, democrática e incluyente (...) La paz no es para que solo gane una sola parte, sino todos, sobre todo el país”, argumentó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

Y a renglón seguido aseguró que la “suspensión de las retenciones con fines económicos” se realizará en el marco de la prolongación del cese al fuego prevista para finales de enero próximo. “Como puede verse, lo acordado sobre esa suspensión será en el marco de una ‘prórroga del cese’, no puede darse por fuera de dicha prórroga, entendiendo que no está firmado ningún cese definitivo, sino temporal”.



Y dice que el cese de hostilidades, aunque está ideado “para generar un mejor ambiente en el curso de las conversaciones”, no viene funcionando bien y será evaluado antes de cumplir los seis meses con el propósito de prorrogar, “pero hay que hacer ajustes para que se cumpla bien”.



“Pese a nuestra buena voluntad para cumplir este cese, siguen las masacres y asesinatos de dirigentes sociales, así como la persecución contra ellos. Y el Estado y sus Fuerzas Armadas tranquilos que no es con ellos”, dijo.Su argumentación va en línea con el discurso que ha mantenido siempre. Así en un análisis hecho por el presidente Gustavo Petro en el que reafirmó su postura de otorgarle estatus político a ese grupo insurgente pese a que una de sus fuentes de financiamiento es el narcotráfico, García le reviró.

El jefe guerrillero aseveró que las declaraciones del primer mandatario “son delicadas” y que por ello el Comando Central de esa guerrilla (Coce) emitirá un pronunciamiento. Además, sostuvo que “el camino hacia la paz es un camino serio”.



Lo que había dicho el presidente Petro era que el Eln actual estaba más cercano del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria que del padre Camilo Torres, uno de sus fundadores y quien perdió la vida en su primer combate.



“Suena a chiste maluco lo expresado por el Presidente de que no es prioridad el cese al fuego en el actual proceso de paz. Decirlo luego de año y medio de gobierno, podríamos responderle: Haberlo dicho antes. (sic)”, también le ha dicho García al presidente Petro.



La situación ha ido en ascenso desde que el presidente Petro anunció el 31 de diciembre de 2022 que desde el 1 de enero de este año y durante seis meses habría un cese el fuego del Eln y otros cuatro grupos armados: la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada.



Ahí fue Troya. García lo desmintió y le dijo que no hablara de asuntos que no se firman en la mesa.



Para un analista que conoce a fondo la negociación con esta guerrilla esta situación se da porque “para el Eln es regla la bilateralidad y el cumplimiento de lo acordado, es un punto frágil del quinto ciclo no haber hecho público lo acordado, eso genera especulaciones, interpretación parcial o distorsionada, ante el desconocimiento”.



“Todo indica que hay un acuerdo de suspensión del secuestro por parte del ELN ligado a la prolongación del cese bilateral y que hay un acuerdo sobre financiamiento del proceso de paz en curso, en clave de construcción de paz, ahí entramos en las interpretaciones”, agrega el experto.



“En estricto sentido creo que Antonio García no falta a la verdad, hay un acuerdo de suspensión del secuestro ligado a la prórroga del cese bilateral y hay un acuerdo de financiamiento del proceso”, añade.

Esto puede ser así en este caso puntual. Pero también, hay un interrogante que cobra vigencia por lo visto hasta ahora: ¿Es ‘Antonio García’ el palo en la rueda para la negociación con el Eln?



Dentro de las organizaciones armadas hay varias líneas que van desde una más dura hasta una de apertura y búsqueda de concertación. De las antiguas Farc, por ejemplo, era sabido que Jacobo Arenas era más implacable que Manuel Marulanda.



De la nueva generación, los expertos creen que donde el Estado no hubiera dado muerte a Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, mientras que a pesar de su dureza Alfonso Cano era partidario de sentarse a hablar.



¿El freno a los avances de la negociación pasan, entonces, por Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, nombre real de Antonio García?



En un análisis de la sección Justicia de EL TIEMPO, que hace un riguroso seguimiento a los procesos de paz, expertos que han estudiado por décadas el conflicto armado y el accionar del Eln dieron luces sobre el papel de este personaje.



Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, destacó que este comandante histórico de la guerrilla ha participado desde 1989 en todos los acercamientos de paz que ha tenido el Eln con los gobiernos de turno, por lo cual es una persona con gran conocimiento sobre cómo funciona un proceso de paz.



No obstante, antes estaba en una posición de comandante militar, mientras que desde junio de 2021 es el comandante máximo de la guerrilla, posición en la que “debe mostrar fuerza, mostrar que no vienen simplemente a rendirse. Es un hombre que sabe qué es la paz, pero que ahora asume el rol de dirigente guerrero, que tiene que mantener un ejército y mostrar dominio sobre los territorios”, comentó.



Añadió que ‘García’ también defiende ideas controversiales, como que la guerrilla no recluta a menores o no trafica drogas. Pensando precisamente en una eventual dejación de armas y proceso de justicia transicional, “él tiene que negar esas actividades como una prevención y un tratar de que posteriormente no se enfrenten a una serie de delitos no amnistiables o no excarcelables”.

Por último, explicó que, en el nuevo escenario de las redes sociales, él actúa como un tuitero en el “calor” de los acontecimientos; “los errores que está cometiendo son fruto de una persona que escribe en caliente y que en caliente genera las dificultades y discusiones”.



Por su lado, Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que, contrario a pensar en ‘Antonio García’ como un ‘palo en la rueda’ o alguien que no quiera la paz, la visibilidad que ha tomado en los últimos meses está ligada precisamente a los acercamientos de paz con el gobierno.



Con esa visibilidad, el comandante del Eln pone su énfasis en una comunicación que le asegure una fortaleza al grupo de cara a la negociación, trata de mostrar una estructura consolidada, dice Preciado.



“Con esa visibilidad, el comandante del Eln pone su énfasis en una comunicación que le asegure una fortaleza al grupo de cara a la negociación. Es un primer comandante que trata de mostrar una estructura consolidada y unidad de mando. Él le habla más a la contraparte que a la ciudadanía de Colombia u opinión pública en general”, consideró, añadiendo que por eso mensajes que caen mal en la sociedad se entienden de cara a la mesa de negociación.



No obstante, su imagen de “policía malo” de la negociación, lo que ha venido ocurriendo con sus mensajes y polémicas, es algo habitual en un proceso como éstos, explicó Preciado, quien comentó además que un diálogo será fuerte en la medida en que logre acercar posiciones disímiles.

En esa misma línea, Alejo Vargas, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador sobre seguridad, defensa y paz, consideró que no podría considerarse al máximo comandante del Eln como un obstáculo en la vía de la paz, sino que es alguien con una trayectoria militar tradicional y por tanto con una lectura desde la dinámica militar de la insurgencia.



“Él no está en la mesa pero como primer comandante tiene la responsabilidad de tratar de recoger en su mirada las distintas perspectivas y en esa medida por momentos puede tener posiciones aparentemente divergentes de las que tienen otros miembros de la delegación negociadora. Pero cualquier cosa que acuerden en la mesa va a tener que ser ratificada en las estructuras colectivas de dirección”, señaló.



“Si las declaraciones de las delegaciones, de ‘Antonio García’ y del Gobierno no tienen en cuenta el contexto político y social del país, le restan legitimidad al proceso. En este momento el proceso de negociación no es solo entre Gobierno y Eln, es un proceso de interés general del país”.



El profesor Valencia añadió que es importante diferenciar a “dos Eln”, el que está negociando y el que sigue en la guerra mientras no haya un acuerdo, pero como esa no es una diferencia que tenga presente la sociedad en general, “cuando habla cualquiera del Eln lo leemos como que no quiere la paz, como algo ambiguo”. En todo caso, señaló que el ciclo de diálogos que inicia este martes el Eln con el Gobierno es crucial, y que si se logra un cese del fuego ahí sí cualquier cosa que lo afecte puede afectar el proceso definitivamente.



“La guerra presionó para que más rápidamente intentemos llegar a un cese del fuego y luego a un acuerdo definitivo. Pero si estos mismos hechos ocurren tras pactar el cese del fuego, eso destroza el proceso, daña la confianza del país y causa un efecto perverso. Ahora (los comentarios de ‘García’) son malas señales y ambigüedad, posterior si se pacta un cese al fuego y se viola, ahí sí es un daño directo al proceso de paz”, concluyó al respecto.



El excomandante del Eln Carlos Arturo Velandia, antes conocido como Felipe Torres, ya también advirtió de los riesgos para el proceso de que no haya coherencia entre las acciones del grupo armado con las palabras.



“El paro armado decretado por el frente de guerra occidental del Chocó va en contravía de esa voluntad expresada en la mesa, pero ese es un asunto que el Eln tiene que resolver internamente, y tiene que decírselo al Gobierno y al país si realmente ellos representan esas estructuras que tienen un comportamiento díscolo”.



Velandia explica el músculo militar que tiene hoy el Eln que dirige Antonio García. “Toda vez que ha copado espacios, tiene más combatientes, más milicianos y ocupa más territorios que antes. Es la única organización revolucionaria que queda de la estirpe de los años 60, de modo que no hay quien dispute su protagonismo, veo que se ha fortalecido”.



Todo esto se da en un contexto internacional que hay que tener en cuenta. El Eln es el grupo terrorista más poderoso de Colombia, asegura un informe del gobierno de Estados Unidos.



