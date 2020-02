El Gobernador de Arauca pide retomar diálogo con el Eln

En la última semana, el Eln ha alterado el orden público en Arauca. Atacaron la estación de Policía de Tame, han bloqueado vías, han quemado carros y están extorsionando



Para el gobernador, la salida a la situación pasa por tres puntos: más inversión social, más institucionalidad y diálogo con esa guerrilla. Es el primero de los actuales gobernadores en hablar de diálogos con el Eln.

¿Qué está pasando en Arauca con el orden público?

Hemos tenido actos terroristas del Eln. Su accionar violento nos genera muchas dificultades para trabajar y para producir. Atacaron la estación de Policía de Tame, han bloqueado algunas vías, quemado vehículos y hecho una serie de actividades que generan zozobra entre la comunidad. Por eso estuvo el viernes en Arauca el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y se tomaron algunas medidas, como más soldados para custodiar las vías. Todos esos hechos violentos nos generan un clima de zozobra, que es lo que queremos acabar.



¿Y cómo se puede acabar?

Le estamos pidiendo tanto al Gobierno Nacional como al Eln la reactivación de la mesa de diálogo.



¿Y eso que implicaría?

Podríamos contrarrestar este accionar violento en nuestro departamento. Podrían detenerse las acciones del Eln en Arauca.



¿Cree que esa es la solución?

No es lo único. Necesitamos más inversión social y más institucionalidad. Por eso esta semana estaremos en Bogotá, donde esperamos reunirnos con la ministra del Interior para temas de seguridad local. En Planeación Nacional vamos a pedir inversión social para los sectores más vulnerables, especialmente en los cuatro municipios de Arauca que son zonas Pdet y en cuyas áreas la guerrilla tiene alguna influencia.



Según Human Rights Watch, el Eln tiene mucho poder en Arauca...



Es un informe del 2019, cuando yo todavía no era gobernador. Esperamos tener el informe, porque solo conocemos lo que ha salido en noticias, para analizarlo muy bien. Hay algunas cosas que son ciertas, pero otras no lo son. Para nadie es un secreto que aquí el Eln extorsiona desde hace más de 50 años y que ha cometido secuestros. Pero lo que no es cierto es que esa guerrilla sea la autoridad en Arauca. Aunque sí hay unos sectores de las áreas rurales alejadas donde tienen mucho control.

¿Falta institucionalidad?

Sí, falta más institucionalidad. Le pongo ejemplos. Si hay un problema que requiera de la Procuraduría Agraria, hay que ir hasta Tunja, y entonces eso hace que algunas personas decidan ir donde la guerrilla para que les dirima esas dificultades. La seccional de la Fiscalía debería tener más de 90 investigadores judiciales, pero en este momento solo hay 37. El juzgado de Saravena hace más de siete años fue trasladado para Arauca, nos faltan más juzgados promiscuos en los municipios. El procurador judicial de Arauca falleció hace más de cuatro años y todavía no lo han reemplazado.



