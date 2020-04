Los exguerrilleros del Eln Francisco Galán y Felipe Torres, designados por el Gobierno como promotores de paz, le enviaron un mensaje a esa guerrilla para que libere a los secuestrados que tiene en su poder, durante la crisis humanitaria por la pandemia del coronavirus.

​

Todo esto como un propuesta del Gobierno encaminada a evitar que sigan perpetrando hechos violentos, justo cuando el país afronta la cuarentena y la emergencia por cuenta del coronavirus.

Al respecto, el comisionado Miguel Ceballos advirtió : "No hay nada que justifique la violencia, ni la permanencia del secuestro y mucho menos el reclutamiento de menores y la instalación de minas antipersonal".



(Le puede interesar: Exguerrillero del Eln Francisco Galán queda en libertad)



‘Francisco Galán’, en su mensaje plasmado en un video comenzó por señalar que el hecho de que él le esté reclamando a su exguerrilla la liberación de todos los plagiados “no puede ser entendido como una ataque a la organización y a la posibilidad de un proceso de paz con el Gobierno”.

​

Dijo que la práctica del secuestro está asociada a la infamia histórica de la esclavitud, por lo que no puede estar incorporada a la dinámica de un conflicto armado, dada su naturaleza antihumana, comercial y degradante del individuo y su familia.



"El secuestro debe ser proscrito y abolido definitivamente de la humanidad. No basta liberar a los secuestrados, es necesario asumir el compromiso de abandonar para siempre el secuestro como en otra época quedó abolida la oprobiosa mercancía de esclavos", dijo el exguerrillero.

No basta liberar a los secuestrados, es necesario asumir el compromiso de abandonar para siempre el secuestro FACEBOOK

TWITTER

Por su parte Carlos Arturo Velandia, ‘Felipe Torres’, dijo: "Hoy, lo más sensato es parar la guerra y pactar la paz” y destacó que hay que tomar decisiones como la de un cese permanente de las hostilidades y liberar a todos los secuestrados.

'Torres' finalmente dijo que se requieren gestos inequívocos que serán respaldados por la sociedad y la comunidad internacional.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET