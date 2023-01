Cuando en el país muchos sectores celebraban el anuncio del gobierno de Gustavo Petro de un cese bilateral del fuego con cinco actores armados, el Eln, que es la más grande y beligerante de esas organizaciones, salió este martes a asegurar que no tenía acuerdo con el Ejecutivo para esa tregua.



(Le puede interesar: Estos son los decretos con los que el Gobierno fija el cese bilateral del fuego)



Y claro, al que en últimas salieron a desmentir fue al propio presidente Gustavo Petro, quien a las 10:45 de la noche del 31 de diciembre hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter.

“Hemos acordado un cese bilateral con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1.° de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La ‘paz total’ será una realidad”, escribió mientras en cientos de miles de hogares colombianos a esa hora se llevaba a cabo la fiesta para despedir el 2022.



Pero este martes, el alto mando de los elenos aseguró que “la delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”. Y el Comando Central agregó: “No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”.



(En contexto: Eln desmiente que haya acordado un cese bilateral del fuego con el Gobierno)

Facebook Twitter Linkedin

Frente al anuncio del ELN, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión extraordinaria. Foto: Presidencia

Pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró el lunes en entrevista con EL TIEMPO que el cese se logró “producto de las conversaciones, los contactos, las comunicaciones que ha recibido y que ha respondido el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, personalmente o a través de sus delegados con las cinco organizaciones”.



Además, todo indica que el grupo guerrillero no era el único que no sabía formalmente lo del cese bilateral. Militares también salieron a asegurar que no tenían la información sobre cómo iba a funcionar esa tregua. Además, alcaldes y gobernadores, también consultados por EL TIEMPO, se sumaron a quienes aseguraban que no conocían sobre este asunto.



Ante el revuelo de este martes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tuvo que salir a través de Twitter a asegurar que la decisión sí se le había dado a conocer previamente a la cúpula de las Fuerzas Militares. Incluso, dijo que él mismo les había entregado los detalles de los decretos a los comandantes de las Fuerzas y al director general de la Policía. Nadie salió a decir algo contrario al ministro.



(Siga leyendo: Alfonso Prada: las comunidades verificarán cese del fuego)



La desmentida del Eln, que a mediados de diciembre había anunciado un cese unilateral que terminó el lunes, obligó al presidente Petro a convocar en la Casa de Nariño una reunión de urgencia con sus ministros de Defensa e Interior y el comisionado para la Paz.

¿Qué sigue ahora?

La idea del mandatario en ese momento, cuando apenas el reloj marcaba pasadas las 10 de la mañana, fue evaluar y tomar acciones ante la desmentida del Eln. Incluso, no se descartó la derogación del decreto en el que se planteaban el cese bilateral y la retoma de acciones y operaciones militares en contra de los elenos. Este miércoles se espera una declaración formal del Gobierno en la Casa de Nariño a primera hora.



Pero solo habría dos certezas. En definitiva, no hay cese del fuego bilateral con los elenos y este solo se examinará en el próximo ciclo de negociación con esta guerrilla, el cual empezará en las próximas semanas en México.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda y Alfonso Prada. Foto: Presidencia.

Así lo confirmó el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, a través de un comunicado. Según Patiño, la intención del Presidente al declarar el cese bilateral del fuego fue la de “abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de una negociación política”. Y celebró la decisión del Eln de “examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese del fuego en el próximo ciclo de diálogos”, pues así lo dijo este grupo en el comunicado.



(Lo invitamos a leer: Otty Patiño: Cese del fuego con Eln se examinaría en segundo ciclo de diálogo)

Eln solo cumple lo que se discuta y se acuerde en

la mesa de diálogos.

No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral

del Gobierno FACEBOOK

TWITTER

Y la otra es que los diálogos están en firme y este asunto, hasta ahora, no deja dudas en el inicio del segundo ciclo, pues así lo dejaron ver ambas partes. “Entendemos el decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo”, dijeron los jefes guerrilleros.



Ahora bien, con la posición del Eln, la gran duda se centra en qué va a pasar. Es un hecho que este tipo de negociaciones en buena medida se centran en la confianza y una de las grandes preguntas que existe es si lo ocurrido mina o no la confianza.



En ese contexto, mientras algunos salieron a cuestionar a Petro por hacer anuncios que no tenían el aval de la contraparte, otros salieron a apurar la urgencia de avanzar en el cese bilateral del fuego. La apuesta que tiene el Gobierno es conseguir una paz total y para ello consideran vital el cese como una primera medida para desescalar el conflicto.



En ese sentido se podría decir que el anuncio hecho por Petro minutos antes de que terminara el 2022, parece estar en el aire y las zonas en donde opera el Eln podrían iniciar este 2023 nuevamente en medio del conflicto armado en el país.



(Vea: Las críticas a Petro tras desmentida del Eln al acuerdo del cese del fuego)

¿Por qué se informó de algo no acordado?



Ya es tradicional en el presidente Gustavo Petro hacer anuncios de temas trascendentales del país que sorprenden incluso a sus propios colaboradores, según han dicho fuentes de la Casa de Nariño. Y parece que el anuncio del cese del fuego con cinco grupos armados, entre ellos el Eln, no fue la excepción, teniendo en cuenta que según la guerrilla, nunca se llegó a un acuerdo.



Esta situación causó polémica y diversos sectores cuestionaron que se haga un anuncio sin un acuerdo.



En ese sentido, opinó el senador Humberto de la Calle, quien dijo que “una guerrilla puede ser lo que sea, pero cuando uno toma la decisión de negociar, no puede sorprenderla, la mesa es el lugar donde se discute y solo de la mesa deben salir decisiones acordadas”.

Facebook Twitter Linkedin

Decreto con el Eln, que sería derogado. Foto: Archivo particular

Pero para León Valencia, director de Pares, fue un error proclamar un cese del fuego con varias organizaciones “sin haberlo convenido con todas ellas, sin haber organizado los protocolos”.



Agregó que “fue un error comprometer a la comunidad internacional con algo que todavía no es acuerdo de las partes. Pero hay que aceptar que hay un amplio respaldo de la opinión pública (...) y lo que procede es sentarse a pactar”.



El analista Camilo González, director de Indepaz, comentó que, evidentemente, no hay formalizado ningún cese del fuego y que hasta ahora solo está en conversaciones, pero más allá de la confusión, es una buena señal que ya esté sobre la mesa esta posibilidad.



(En otras noticias: Paz total: organizaciones sociales, claves en la verificación del cese del fuego)



Y la oposición arremetió contra el mandatario. El senador uribista Miguel Uribe afirmó que “sus engaños ponen en peligro a los colombianos”.

Los decretos claves en los ceses bilaterales

El 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro le anunció al país que se había alcanzado un cese bilateral con las cinco organizaciones, firmó los cinco decretos que fijan las condiciones de dichos acuerdos.



Los textos fueron divulgados ayer por la Casa de Nariño, incluyendo del que habla del cese con el Eln que está vigente pero podría ser derogado, según la decisión que tome Petro tras la reunión con sus ministros que se desarrollaba en la noche de este martes.



Como el mismo jefe de Estado lo había anunciado, el alto al fuego, según los documentos, será por seis meses. Es decir, hasta el 30 de junio, pero puede ser prorrogable según los avances.



Aunque los documentos tienen varias similitudes, como el papel de los garantes del cumplimiento, entre cuales se destacan las organizaciones civiles que están en los territorios que serán acreditadas por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la principal diferencia radica en el objetivo del cese bilateral.



Mientras que con el Eln y el Estado Mayor, que agrupa a la mayoría de las disidencias de las Farc, se busca que “participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo”, con las Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas de la Sierra Nevada, los textos hablan de sometimiento a la justicia.



“En torno a facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”. Esto teniendo en cuenta que dichos grupos no tienen estatus político y son considerados estructuras de alto impacto.



Sin embargo, en caso del grupo de ‘Márquez’ podría cambiar en un futuro, pues en la prórroga de la Ley 418 que aprobó el Congreso el año pasado, no se les cerró las puertas a desertores de paz, como el disidente, para futuras negociaciones de paz.



JORGE MELÉNDEZ

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA