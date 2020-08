Eln dice que no es responsable de la masacre en Samaniego

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) se pronunció este lunes sobre la masacre de ocho universitarios en Samaniego, Nariño.

En un comunicado de la delegación de Diálogos, desde La Habana, Cuba aseguran que ellos no son responsables de los asesinatos cometidos en las últimas horas.



"Un audio que ha circulado en redes sociales donde amenazan a quienes no cumplan con las normas de aislamiento social impuestas por el Gobierno, no es de autoría

del Ejército de Liberación Nacional (Eln)", dice el comunicado.



Además, señala que "tampoco es de autoría del Eln el panfleto que cita el Doctor Parmenio Cuellar, en el que supuestamente nos atribuimos la matanza colectiva de Samaniego, perpetrada por narco paramilitares el sábado 15 de agosto"



Finalmente, el Eln asegura que "en esta región altamente militarizada existe una alianza del Ejército y la Policía con bandas narco paramilitares como Los Contadores, esta alianza es la real responsable del incremento de la violencia, las masacres y los asesinatos".



En la noche del sábado, cuatro hombres armados y con capuchas ingresaron a una casa en la vereda Santa Catalina, de esta población, y dispararon en forma indiscriminada.



En el recinto había unas 50 personas. Hay quienes dicen que se estaba celebrando un cumpleaños y otros que la fiesta era porque en esta época el municipio festejaba el Festival de Bandas.



Las víctimas fueron identificadas como Óscar Andrés Obando, Laura Michel Melo Riascos, Jhon Sebastián Quintero, Daniel Steven Vargas, Byron Patiño, Rubén Dario Ibarra, Elian Benavides y Brayan Alexis Cuaran.

