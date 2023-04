El Comando Central del Eln emitió en la mañana de este miércoles un duro pronunciamiento en el que afirmó que el gobierno de Gustavo Petro, a través de una estrategia mediática, busca imponer el cese del fuego.



"A comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un cese del fuego multilateral sin haber pactado en la mesa de diálogo, ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera", dice el documento.



(Además: Petro rechaza amenazas del Eln a María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila)

Según la organización criminal, cuyas acciones han causado rechazo en los últimos días, pues asesinaron a nueve militares en el Catatumbo, patrullaron las calles de zona rural de Tibú, Norte de Santander, y allí se tomaron fotos con niños, y amenazaron a periodistas, todo eso en medio de las negociaciones de paz que adelanta con el Estado, es necesario analizar sus acciones militares al igual que se analizan las operaciones del las fuerzas gubernamentales pues, consideran, "es sentido común".



(Lea también: Antonio García, del Eln, amenaza a María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila)

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Villamizar, alias Antonio García y Vicky Dávila. Foto: Instagram: @mariaalejavillamizar - @vickydavilaperiodista / Captura de video

"A la mesa de diálogo enviamos nuestras consideraciones sobre las operaciones ofensivas que venían desarrollando las Fuerzas Militares y de Policía en medio del cede del fuego unilateral en fin de año, así como también las realizadas en el área rural de Buenaventura, Antioquia y Arauca, no hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos. Pero, desafortunadamente, no hubo respuestas efectivas, no hubo diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas", dicen los guerrilleros.



La guerrilla considera que analistas y las "empresas mediáticas del establecimiento" -señala a Caracol, RCN, Semana y Blu Radio- dicen que la Fuerza Pública puede atacar a la guerrilla, pero que ellos no.



(Lea también: Flip destaca pronunciamiento de Petro a favor de periodistas amenazadas)

🚨ATENCIÓN🚨

Declaración política del COCE

PARA QUE TODOS CUMPLAMOS

Colombia puede estar segura que nuestro interés es trabajar por una Colombia en paz. Estamos en función de trabajar por el diseño de la Participación de la Sociedad y avanzar a un Cese el Fuego Bilateral.#ELN pic.twitter.com/i8lCdB15qc — Delegación ELN (@DelegacionEln) April 5, 2023

"Así podría ser si el Eln no fuera una organización alzada en armas contra el Estado y en eso andamos desde ya 60 años. La realidad es esa y no podemos actuar de otra manera, esa es la realidad que estamos tratando de superar por medio del diálogo. Por eso acudimos a la mesa y no usamos la estrategia mediática como la está usando el Gobierno", complementa el Comando Central. En cuanto a lo que viene en el próximo ciclo de negociaciones, que se iniciará en las próximas semanas en La Habana, Cuba, aseguraron que esperan abordar los puntos de la participación de la sociedad y el cese bilateral del fuego.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

(Le puede interesar: Comando Central del Eln deja abierta la puerta para un cese del fuego)



De hecho, esa es uno de los principales objetivos de este ciclo pues, como lo dijo el comisionado de Paz, Danilo Rueda, el Eln debe de entender que la gente está "hastiada de la violencia". Y es una de las principales peticiones del presidente Petro a su equipo de negociadores.



"Colombia puede estar segura de que nuestro interés es trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones, para que sea más democrática, más equitativa y justa. Estamos en función de trabajar por el diseño de la participación de la sociedad y avanzar en un cede del fuego bilateral", concluye el documento firmado desde las "montañas de Colombia" y con fecha del 4 de abril del 2023.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICO