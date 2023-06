El Eln aseguró que el polémico tema del financiamiento a la guerrilla a través de un fondo sí se discutió en la mesa de diálogos de La Habana durante el tercer ciclo de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro a pesar de que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, lo había negado.



"El tema del financiamiento de la fuerza combatiente en un cese el fuego, se ha colocado en la mesa de diálogos y la comunidad internacional lo sabe, por tanto hemos cumplido con nuestras responsabilidades", aseguró la organización en las últimas horas.



Estas declaraciones del Comando Central del grupo guerrillero también señaló que "es un tema serio y "no puede despacharse con tres o cuatro señalamientos en medios".



Lo anterior haría referencia a las declaraciones que dio Rueda luego de que la opinión pública comenzó a cuestionar la creación de un fondo con donaciones internacionales para financiar al Eln.



El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln. Foto: EFE

"Nunca se ha hablado de ese fondo en la mesa de diálogo con el Eln y lo que se ha aclarado a la opinión es que ese asunto se derivará cuando ya estemos en una fase mucho más sólida de conclusión del acuerdo de paz con el Eln", aseveró Rueda.



No obstante, comentó que posiblemente sería un tema a discutir en la fase final de los diálogos de paz que terminaron su tercer ciclo el 9 de julio con la firma de un cese bilateral del fuego que pactaron en la mesa y tiene el respaldo del presidente Petro y de Antonio García, quienes se desplazaron hasta La Habana para firmar dicho pacto que se inicia el 3 de agosto.



El tema del financiamiento de la fuerza combatiente en un cese el fuego, se ha colocado en la Mesa de Diálogos y la Comunidad Internacional lo sabe, por tanto hemos cumplido con nuestras responsabilidades. #ELN #FelizLunesParaTodos pic.twitter.com/aq1fGudOLU — Delegación ELN (@DelegacionEln) June 26, 2023

Pero no solo rueda negó que el tema se haya discutido. Algunos miembros de la delegación del Gobierno Nacional le dijeron en su momento a EL TIEMPO que ese tema no se había discutido en ninguna fase de las negociaciones.



“El fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos. El acuerdo es progresivo. No se da en el mismo instante", dijo, por su parte, el presidente Petro.



"Hay que lograr el avance más allá, pero siempre todos los elementos será de mutuo acuerdo. Es un tema nuevo de cómo financiar el Eln mientras llegamos a un punto final e incluso después. Todo ese proceso debe ser acordado entre las dos partes. Hay especulación en la prensa, pero ese es el camino", complementó el jefe de Estado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA