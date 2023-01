La guerrilla del Eln señaló en las últimas horas que los diálogos de paz con el Gobierno Nacional entraron en crisis tras las declaraciones realizadas de manera 'unilateral' por el presidente Gustavo Petro sobre el cese del fuego.



"El Eln no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso", señaló ese grupo en un comunicado.



Antes, la noche del 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro le envió al país un mensaje de esperanza para el nuevo año: su gobierno había logrado un cese bilateral del fuego con cinco de las estructuras criminales con más hombres en armas en Colombia.



Sin embargo, el mensaje de optimismo dio un giro inesperado un día después. El Comando Central de la guerrilla desmintió que hubiera acordado un cese bilateral del fuego con el gobierno de Gustavo Petro. "La delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia".



Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, el anunció de Petro se dio porque el Eln había planteado en varias oportunidades "la importancia de avanzar en un cese

bilateral".



"El 19 de diciembre luego de declarar cese unilateral por parte de esta organización, pidió que el gobierno nacional actuara en consonancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de un cese bilateral. Bajo ese entendimiento, el gobierno de Colombia decretó el cese bilateral", dijo Prada el martes desde la Casa de Nariño, cuando informó que el decreto que permitía el cese quedó suspendido y por lo tanto la ofensiva militar contra la guerrilla se mantiene.

Gobierno deroga decreto de cese del fuego con Eln e invita a tregua verificable. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Este domingo, el Eln emitió un nuevo comunicado en el cual dice que "como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la Mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la Mesa y obligaron al ELN a emitir el comunicado aclaratorio, el día primero de enero de 2023, donde expresamos que el Cese el Fuego Bilateral, es un tema que está pendiente discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo. Pero, que puede abordarse, después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el Ciclo Primero".



Y añadió: "pese a lo anterior, la Delegación de Diálogos del ELN, sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa".



