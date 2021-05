Eln acepta dialogar, pero 'sin imposiciones'

La guerrilla del Eln publicó en las últimas horas un comunicado en donde le dice al presidente Duque que está en disposición de dialogar “pero sin imposiciones, es algo elemental que todo mundo sabe”

“El Gobierno de Duque por medio de Miguel Ceballos ha enviado un falso mensaje dando a entender que está dispuesto a establecer diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln); pero en esencia es una cortina de humo para ocultar su incapacidad de adelantar un diálogo con las comunidades que protestan para buscar soluciones a sus necesidades”, dice el grupo alzado en armas.



“Si el Gobierno no es capaz de dialogar con la población movilizada en las calles, menos podrá hacerlo con el Eln alzado en armas; sin embargo, nuestra Delegación está en La Habana dispuesta a atenderlo”, asegura.



“El Gobierno sabe que el Eln no acepta ninguna imposición o condiciones unilaterales sobre las que no existe Acuerdo alguno; Duque debe dejar de ilusionarse, si quiere dialogar con el Eln con mucho gusto se le atiende, pero sin imposiciones, es algo elemental que todo mundo sabe”, finaliza el comunicado firmado por el Comando Central.



