El Gobierno y el Eln ya están cerca de volverse a sentar en la mesa para dialogar. Por lo menos así lo confirmó el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien esta semana aseguró que los nombres de la delegación que encabezará los diálogos se conocerán un día antes de que se reinicie el proceso.

Y es que de acuerdo con una publicación hecha desde la cuenta oficial del Alto Comisionado, "la lista de integrantes de la delegación de paz del gobierno del presidente Petro para la mesa de diálogos con el Eln se dará a conocer este fin de semana".



Eso sí, aclararon que "las versiones extraoficiales con nombres de delegados que han circulado no son veraces".



Esto porque, por ejemplo, en estos días se habló de dos personas que posiblemente integrarían el equipo del Gobierno, sin que exista ningún tipo de confirmación oficial aún: Monseñor Darío de Jesús Monsalve, obispo de la Arquidiócesis de Cali y Otty Patiño, exmiembro del M-19.



Este diario se comunicó con Patiño, quien aseguró que no se le ha informado ni confirmado nada hasta el momento. Dice que no se puede referir a "cosas inciertas".



De acuerdo con el Alto Comisionado, los nombres de la delegación se "trabajan bajo la regla de confidencialidad. Comprendemos el ánimo de informar, sin embargo, la discreción durante esta fase de preparación es necesaria para que el proceso de paz con la guerrilla del Eln sea exitoso", concluyeron.



