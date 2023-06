El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en declaraciones al periódico O Globo de Brasil, habló sobre las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional que se adelantan en La Habana, Cuba, y analizó las recientes acciones armadas de esa guerrilla en contra de la Fuerza Pública.



Sobre los ataques que ha perpetrado el Eln en contra de la Fuerza Pública en Norte de Santander y su negativa al cese del fuego decretado por el Gobierno a principio de año, Rueda señaló que la actitud de esa guerrilla tiene que ver con una intención de “mostrar fuerza antes de iniciar un escenario de conversación” y de una reacción ante los “golpes que ha recibido de las Fuerzas Armadas”.



“Nosotros, como gobierno, obviamente condenamos el ataque del ELN. Pero el ELN no lo ve de la misma manera. Cree que este Gobierno es idéntico a todos los anteriores y cree que la mejor manera de llegar a un acuerdo de alto el fuego bilateral es, en principio, actuar de manera hostil y operar militarmente en muchos territorios colombianos”, dijo.



Rueda también se refirió a las críticas de sectores políticos que afirman que las Fuerzas Armadas están ‘maniatadas’ por la ‘paz total’. Foto: Oficina del Comisionado para la paz / Ernesto Guzmán. EFE

Además, el funcionario manifestó que si las guerrillas, a las que denomina izquierda armada, no entiende que el pueblo está cansado de la guerra, “lo que vamos a ver en Colombia es otra vez autoritarismo”.



“Pero entonces no digas que el gobierno fue responsable. Ellos tienen mucha responsabilidad por lo que está pasando hoy”, agregó.



Rueda también se refirió a las críticas de sectores políticos que afirman que las Fuerzas Armadas están ‘maniatadas’ por la ‘paz total’.



“Las fuerzas militares no pueden argumentar que tienen las manos atadas, porque un cese al fuego pretende proteger a la población ya los combatientes, pero no les impide actuar si observan una agresión”, concluyó.

