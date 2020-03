'Cese del fuego es un buen gesto, tardío y no es suficiente'

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, explicó el trabajo que van a desarrollar como promotores de paz los exguerrilleros 'Felipe Torres' y 'Francisco Galán', pero eso sí precisó que no serán mediadores para un acercamiento con el Eln.



En ese sentido recordó que la única manera para que haya un espacio para un diálogo es que esa guerrilla cumpla con las condiciones que le ha puesto el gobierno, que son suspender sus acciones criminales y entregar a todos los secuestrados.

Sobre el cese del fuego anunciado por el Eln dijo que es un buen gesto, pero tardío y no es suficiente.



¿Cuál es la tarea que van a cumplir 'Felipe Torres' y 'Francisco Galán'?

En el contexto actual el presidente de la República y todo su equipo de gobierno han venido trabajando intensamente por la preservación de la vida y en ese espíritu las personas que han tomado la decisión de cambiar en la vida dejando de un lado las armas, como es el caso de 'Felipe Torres' y 'Francisco Galán', se convierten en promotores de paz, justo en el momento en que el país y el mundo buscan precisamente preservar la vida



Estas personas que después de haber dejado las armas han dedicado gran parte de su vida a buscar caminos de reconciliación y de convivencia pueden ser una aporte muy importante para este momento en que Colombia necesita que todos los grupos armados que desafían el Estado, el orden y la estabilidad institucional deben deponer todas las acciones criminales y todas las acciones que atentan contra la salud y la vida de todos los colombianos.



¿Y por qué ellos?

El hecho de nombrar a estas personas como promotores de paz busca precisamente ayudar a que se cree una conciencia colectiva de la necesidad de un cambio. Así como ellos cambiaron, los colombianos estamos cambiando en esta coyuntura y es necesario que los grupos que están al margen de la ley y utilicen la violencia, cesen en esas acciones violentas.





¿Pero ellos van a cumplir algún papel concreto con el Eln?

'Felipe Torres' y 'Francisco Galán' han sido llamados para ser promotores de paz frente a todos los grupos violentos. Si el Eln en este momento, como lo han mencionado, quiere mostrar voluntad de paz, el cese de las acciones criminales es un una prioridad. No basta con declarar un cese del fuego si no hay el cumplimiento de las condiciones establecidas por el gobierno, que es el cese el secuestro y de todas las actividades criminales. El papel que van a cumplir Felipe Torres y Francisco Galan se centra en la búsqueda de estrategias y diseño de estrategias para la paz y la reconciliación y hace parte de un plan de trabajo que que van a realizar desde mañana mismo

¿Pero 'Francisco Galán' está en la cárcel?

Ya nuestra oficina entabló comunicación con 'Felipe Torres'y una vez los jueces de la República permitan la excarcelación del señor 'Francisco Galan' estableceremos un plan de trabajo con ambos dirigido a lo que ya he mencionado. Este es el momento en el que todos los grupos alzados en armas, al margen de la ley, deben cesar sus acciones criminales, Incluido el ELN.



¿Eso quiere decir que ellos trabajarán más en lo que tiene que ver con buscar un cese de hostilidades que en acercamientos con el Eln?

Correcto. En ese contexto no hay ninguna razón que justifique que los grupos armados continúen en su actividad, no hay ninguna razón para que condicionen el cese total de esas actividades y el papel de los promotores de paz es crear esa conciencia entre todos los colombianos y especialmente entre aquellos que están al margen de la ley



¿Eso quiere decir que no podemos interpretar la designación de ellos como un guiño al Eln?

El Eln sabe que la única manera para que haya un espacio para un diálogo es el cumplimiento de las condiciones que le ha puesto el gobierno, que son suspender sus acciones criminales y entregar a todos los secuestrados. Esas condiciones no cambian, todo lo contrario se fortalecen en el momento en el que Colombia necesita que ninguno de sus ciudadanos tenga el temor de la acción armada en ningún grupo. El día que esas condiciones se cumplan se podrá avanzar, si no se cumplen seguiremos, obviamente los colombianos, esperando que el Eln pase la página de la violencia y entienda que así como todos estamos cambiando en el planeta a partir de la conciencia de la necesidad de preservar la vida,ellos también tienen la obligación de hacerlo.



¿En otras palabras el Gobierno se mantiene en las condiciones que le ha exigido al Eln para cualquier diálogo?

Correcto, pero en un contexto mucho más delicado, porque el continuar con las acciones criminales y con el secuestro en medio de una pandemia es, por supuesto, un atentado contra la vida, que es lo que queremos preservar.

Pero de todas maneras el ELn anunció que va a suspender sus actividades armadas por un mes...

Si, aunque consideramos que ese anuncio es insuficiente. Todos sabemos a través de los criterios expresados por los epidemiólogos que que la pandemia no se termina en un mes. Mal haría el ELN en establecer un cese del fuego sin tener la conciencia de que el mundo entero y Colombia necesitan mucho más que eso. Y es muy importante resaltar que desafortunadamente esta decisión fue tardía pues Colombia lleva más de 15 días con el planteamiento del aislamiento voluntario y ahora la del aislamiento obligatorio y sólo después de tres semanas se hace este anuncio.



¿Mejor dicho, es un buen gesto pero no es suficiente?

Es un buen gesto, tardío y no es suficiente. Esperamos que el Eln entienda que los tiempos han cambiado y que la decisión que han tomado ahorita debe ser permanente



¿No hay diálogo ni acercamiento con el Eln?

No lo hay, y sólo puede haberlo si se cumplen las condiciones. El Gobierno Nacional y todos los colombianos estaremos atentos del cumplimiento de este cese del fuego y de expresiones claras y concretas de voluntad de paz como la liberación de los secuestrados, del cese del reclutamiento de menores y, por supuesto, dEl cese de la instalación de minas anti persona.



¿En otras palabras un cese de actividades hostilidades indefinido no por un mes?

Por supuesto, pues es que no hay otra manera de ayudar a que esta pandemia pueda ser controlada. Si el Eln después de un mes retoma actividades criminales y el coronavirus continúa afectando a los colombianos, esto sería un atentado contra la salud y contra la libertad de los mismos colombianos. El cese no puede ser temporal sino permanente



