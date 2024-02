Eln anuncia que se levanta paro armado en Chocó

Con un comunicado, el Eln anunció que se levantaba el paro armado que habían anunciado en Chocó, anunciado desde el 8 de febrero y que había iniciado el 10 de febrero. Esto luego de las amplias polémicas que causó la acción violenta, puesto que hace una semana se prolongó el cese al fuego con dicho grupo guerrillero por seis meses más.



"El frente de guerra occidental Ómar Gómez da por finalizado el paro armado a partir de las 00:00 horas del 14 de febrero de 2024", dice el comunicado publicado por la organización al margen de la ley.



En el mismo comunicado, el grupo guerrillero aseveró que recurrió a dichas acciones de atemorización y coerción a la población civil ante una supuesta alianza de la Fuerza Pública con grupos paramilitares en la zona.

Otty Patiño es alto comisionado para la Paz desde diciembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia



El paro armado anunciado por dicho grupo había causado críticas y cuestionamientos desde distintas orillas y estamentos. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la noche del lunes, tuvo un duro pronunciamiento en contra del anuncio del Eln del paro armado.



"La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del Eln es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias", fueron las palabras completas de Patiño.



Este martes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue otro de los que cuestionó la acción y hasta pidió que el Ejército tomara cartas en el asunto.

El ministro Luis Fernando Velasco con la nueva directora de bomberos de Colombia, Lourdes del Socorro Peña. Foto: Ministerio del Interior



"El cese al fuego no es solo que el Ejército y la Policía no se enfrente con la insurgencia. Es que la insurgencia respete al ciudadano. Es un cese de hostilidades contra la población civil. Un paro armado para nada es un cese de hostilidades. Es amenazar a la gente para que no se pueda movilizar", declaró el ministro.



A esto agregó que "tiene que entrar el Ejército con toda la capacidad de acción a enfrentar. Ahí no funciona el cese al fuego".