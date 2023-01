Antonio García, jefe del Eln, se refirió en una entrevista conocida en las últimas sobre el fallido cese del fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro y dijo que eran "víctimas".



En la entrevista, divulgada por el portal alcarajo.ogr, el jefe guerrillero reiteró la postura del grupo, el cual desmintió al jefe de Estado y aseguró que todo acuerde debe realizarse en la mesa de diálogo que se adelanta con el Gobierno.



"Cualquier impase que suceda fuera de la mesa, como el acontecido debe ser tratado dentro de la formalidad pactada, no se puede pretender que el Eln cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción. Esto es el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el Gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad, no fue creada por nosotros, más bien somos víctimas", aseveró García en la entrevista.



Esta situación, informó el mismo Eln, generó crisis en los diálogos, pues según ellos el presidente Petro tomó una decisión de manera unilateral, no conversada en la mesa que se inició en Venezuela y que seguirá en las próximas semanas en México, e incluso los mezcló con grupos paramilitares como el 'clan del Golfo' y las Autodefensas de la Sierra.

Equipos negociadores del Gobierno y el Eln en Caracas. Foto: Twitter @ComisionadoPaz

Para García, es “elemental” que un acuerdo se hace entre dos y, de decretarse dicho cese de manera unilateral, se trata de “una imposición”, por lo cual considera que “no se necesitaría ninguna mesa de diálogos”.



“Jamás podrá existir un acuerdo bilateral si lo construye uno solo, es de sentido común. No hubo acuerdo entre el Eln y el Gobierno, menos se podía meter al Eln un entuerto de cese con bandas y paramilitares”, agregó el guerrillero. García.



Por eso cuestiona que en medio de la política de 'paz total', que no la comparten, el Gobierno pretende "darle un estatus político a bandas y grupos paramilitares y no tiene claro qué proceso debe seguir con ellos, y busca con el proceso con el Eln abrirles camino, cosa que resulta pel



Los negociadores del Gobierno, por su parte, consideran que no se trata de catalogar el anuncio del presidente del cese bilateral con cinco grupos, entre ellos la guerrilla, como un error, pues este proceso está en construcción.



"Lo que parecería un traspié se puede convertir en la mejor oportunidad", aseguró la senadora María José Pizarro, quien hace parte de la mesa, en entrevista con EL TIEMPO.



Y agregó que está confiada en que tras el reinicio de los diálogos se supere esta crisis: "Sí, estoy segura de eso. Si no tendremos que narrarle una triste historia al país y no tenemos disposición para eso, sino todo lo contrario, para entregarle buenas noticias a la sociedad colombiana", respondió.





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA