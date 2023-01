Con rapidez, el Gobierno quiere alcanzar un cese del fuego bilateral con el Eln. Y, en su prisa por alcanzar la ‘paz total’ y “salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, el Ejecutivo ha decretado armisticios con otros grupos armados que, a casi tres semanas de anunciados, aún no tienen mecanismos de verificación y protocolos definidos.



Por su parte, el Eln no parece tener prisa en el cese de la violencia y prefiere analizar cada acuerdo con detenimiento. A diferencia del Gobierno, esa guerrilla sabe que la contrarreloj de los cuatro años en el poder no juega en su contra.

Luego de los cruces de declaraciones entre ambas partes en las últimas semanas, ‘Antonio García’, comandante del Eln, se mostró especialmente crítico con el Gobierno y se opuso a que le indiquen que su insurgencia tiene una disyuntiva a futuro. La pregunta que resulta de ese contexto es si ‘García’ y el Comando Central (Coce), que ya han participado en varios procesos de diálogos anteriores, son un escollo en estas negociaciones o simplemente ‘manos duras’.

Miembros del Eln. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para Armando Borrero, exconsejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, la radicalidad no solo está presente en ‘García’, sino en todo el Eln como conjunto.



“De la conjunción que hubo en los años 60 entre una guerrilla tipo castrista y el encuentro con grupos católicos muy radicales que se unieron al Eln quedó una costra muy fuerte. Un pensamiento de últimos fines, teleológico, que los convierte en un grupo con una ideología muy cerrada que no deja campo para ceder”, argumenta.



El grado de dificultad que se suma a esta negociación con respecto a la finalizada en 2016, de acuerdo con Borrero, es que las desmovilizadas Farc era laica y con más flexibilidad al discutir.



“El Eln lleva más de cuatro décadas en la lucha armada y entiende perfectamente que un fracaso en las negociaciones es algo viable que ya se ha vivido en Colombia. Por ende, regresar a la confrontación directa siempre estará como una opción entre las partes”, analiza, por su parte, el estratega político Guillermo Henao, quien recuerda cómo el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en 2019 perpetrado por esa guerrilla puso en un “punto muerto” las negociaciones con el Gobierno presidido por Iván Duque.



En ese sentido, Henao afirma que para el presidente Petro es imposible dejar la respuesta militar por fuera de las posibilidades. “La legitimidad del Estado en cierta medida reside en el control exclusivo del uso de la fuerza”, agrega.



Además, el analista prevé que el Eln puede ser reacio a un eventual desescalamiento de la guerra, puesto que le quitaría parte de su fuerza negociadora.

'Antonio García'. Foto: Federico Parra / AFP

De vuelta con el experto Mauricio Jaramillo, para él, no sería preciso considerar a ‘Antonio García’ como una piedra en el zapato para los diálogos. Sin embargo, asevera que en todo el Eln hay más dogmatismo que en la extinta Farc.



“El problema con ‘García’ es que el Coce nunca tuvo el poder del secretariado de las Farc. La unidad de mando que tenían los del secretariado era tal que lo que ellos decían, se hacía. En el caso del Eln, esa negociación es más difícil. Cualquier metida de pata del Coce es mucho más grave en una guerrilla que se comporta como una federación”, complementa el experto.



Por cuenta de ese poder limitado, explica Jaramillo, ‘García’ es muy sensible a los anuncios que no se hayan consultado con todos los comandantes de los frentes.



Por estos días transcurre en Caracas una reunión extraordinaria entre el Gobierno y el Eln para limar asperezas. Estas negociaciones están a la espera de un segundo ciclo de diálogos que iniciaría el 13 de febrero, en México, según conoció EL TIEMPO.



El desafío para este proceso de paz, en palabras del analista de conflictos y construcción de paz Diego Arias, es lograr un acuerdo razonable a mediano plazo que incluya cambios significativos a cambio del desarme de la guerrilla y su llegada a la democracia y, a la vez, evitar el riesgo de que “se asuma que una negociación de paz puede acordar e implementar lo que en otro momento se ha llamado ‘una revolución por decreto’ ”.



REDACCIÓN POLÍTICA