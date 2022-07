El ministro de Relaciones Exteriores designado, Álvaro Leyva, habló sobre cómo el nuevo gobierno pretende alcanzar esa 'paz total'. El pronunciamiento se dio ayer desde la Plaza de los Artesanos en Bogotá, más de 120 organizaciones sociales de todo el país se reunieron con delegados del gobierno entrante para realizar una 'Agenda Humanitaria'.



Dijo que la paz total es con el Eln, las disidencias, el Clan del Golfo, con las regiones "es un reto enorme porque la paz total va más allá de nuestras fronteras". Además expresó que ha recibido varias solicitudes de apoyo nacionales e internacionales.



Aseguró que se reanudarán los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln): "con los elenos nosotros no vamos a iniciar un diálogo de paz, vamos a continuar el que viene y nos vamos a cimentar sobre estas particularidades".



Leyva dijo que los diálogos humanitarios "hay que ponerlos en movimiento a partir de esa primera aceptación por parte de ellos (el Eln) que son los diálogos humanitarios ya en el Chocó".



Acompañaremos las políticas del presidente electo @petrogustavo en la búsqueda de una paz total que incorpore plenamente a los territorios. @CGRuizMassieu, jefe @MisionONUCol en #CumbreHumanitaria. @AlvaroLeyva @ernestosamperp @PizarroMariaJo pic.twitter.com/LUgfqdtni5 — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) July 27, 2022

Afirmó que la continuación de los diálogos con dicha guerrilla permitirán que al paso que se vayan acordando situaciones, estas se apliquen. Explicó que una diferencia con el proceso de paz de las Farc era que hasta que todo no estuviera acordado en La Habana, no se implementaba. En este caso, una vez se acuerden las cosas, se implementarían inmediatamente.



El ministro designado añadió que la paz total también significa trabajar por acabar con la pobreza, el hambre, el narcotráfico.



"No podemos hablar de paz total si no le buscamos una solución al narcotráfico que no depende simplemente de una solución bilateral, es decir, desde el tratamiento de Estados Unidos. Tiene que ser una solución multinacional", enfatizó.



