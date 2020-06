Eln abandonó niña que perdió las manos cuando instalaba mina

En estado crítico se encuentra una menor de 16 años que había sido reclutada por el Eln en Murindó (Antioquia) y que luego abandonó cuando se le estalló en sus manos un artefacto explosivo que le habían mandado a instalar.



La joven se encuentra en un centro asistencial de Medellín, bajo estado delicado, en la medida que perdió sus brazos y un ojo por la explosión.

El hecho, según el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, ocurrió el pasado 23 de mayo en Murindó, cuando la menor, una indígena de 16 años, fue víctima de la una mina antipersonal que ella misma había sido obligada a instalar.



(Le puede interesar: La implementación del acuerdo de paz se hizo más lenta en el 2019)



Tras quedar gravemente herida en el sitio, la niña fue recogida por los indígenas de su comunidad y posteriormente llevada Medellín.



"El Eln había reclutado a esta joven hace un mes y en ese escaso tiempo la lleva a instalar minas antipersonal. El resultado de esta desgracia es que la niña perdió sus dos brazos, perdió un ojo y en este momento se debate entre la vida y la muerte", dijo Ceballos.



El funcionario agregó que el reclutamiento de menores y la instalación de las minas son crímenes de guerra.



"Por eso denunciamos ante Colombia y el mundo que el Eln está reclutando menores, está obligandolos a instalar minas antipersonal y con ello está realizando un doble victimización", dijo el Comisionado.



Dijo que ante eso se le exige al Eln el cese inmediato de todas las acciones criminales, que no siga reclutando menores, que no siga instalando minas y que no siga secuestrando.



(En otras noticias: ¿Se permiten las actividades sociales desde el 16 de junio en Bogotá?)



Precisamente según cifras oficiales, en este momento este grupo mantiene en su poder como secuestradas a 10 personas.



"Este es el momento en el que esa organización tiene que cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y dejar de secuestrar a las personas", dijo Ceballos.

Esto dice el @ComisionadoPaz frente a indignante caso de niña reclutada por el Eln que perdió las manos cuando instalaba una mina antipersonal ⬇️ pic.twitter.com/Qbgd1aoweZ — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) June 16, 2020

Precisamente el Gobierno le he dicho al Eln que si quiere restablecer diálogos lo primero que debe hacer es liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y suspender todas sus acciones terroristas.

¿Qué piensa de este caso?

Opine en nuestras redes sociales:



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET