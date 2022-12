El Gobierno Nacional reveló en la mañana de este viernes los nombres de las siete personas que serán nombrados voceros de paz. Son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.



(Le puede interesar: ¿Cómo se escogieron los siete gestores de paz? Gobierno lo explica)

(Además lea: Me da tranquilidad que jueces tengan última palabra: Fiscal tras cita con Petro)



Cinco de ellos se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria.



Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ninguno de ellos está sindicado por delitos de lesa humanidad, homicidio, delitos sexuales, delitos contra menores de edad ni tortura. "Son delitos de afectación al bien público o privado, obstrucción de vías públicas, transporte o irrespeto a autoridad. Lo que más tuvimos en cuenta no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que pueden prestar para la reconciliación del barrio", expuso el ministro..



Para el Gobierno Nacional, dice textualmente en su anuncio de liberación, estos siete jóvenes han sido reconocidos "por su liderazgo social" por "su trabajo comunitario".



Los siete están distintos puntos de la geografía nacional. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.



El Gobierno informó que los jóvenes han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer su rol como Voceros de Paz.



Una vez sean designados en tal rol se comprometen, dice el Gobierno, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento.



Si bien para el Gobierno, cada uno de ellos tiene características de liderazgo social que benefician a la comunidad, para las autoridades judiciales están procesados por haber violado las leyes y participar en acciones criminales.



De hecho, la Fiscalía presentó ante un juez a integrantes de la llamada Primera Línea que estarían involucrados en actos de vandalismos y sabotaje a la protesta en Bogotá. Entre los capturados estaba Adriana Esperanza Bermeo Súa, a quien el gobierno designó como vocera.



Según la Fiscalía, hay abundante material de prueba, videos, fotografías, audios y mensajes de que ella y las otras 12 personas elaboraron bombas incendiarias y otros artefactos para enfrentar a la Fuerza Pública, y que intimidaban a la comunidad y habrían exigido dinero para permitir el paso de motocicletas y vehículos.



También hay registros judiciales que involucran a Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, también designados como voceros, en la invasión de inmuebles privados en zona rural de Popayán.



Según la investigación, para invadir los predios ellos y otras dos personas usaban elementos explosivos, incendiarios, piedras, escombros, palos y armas corto contundentes para atentar contra la fuerza pública.



Pero, ¿quiénes son los primeros siete voceros que recuperarán la libertad según el Gobierno Nacional?



Según información suministrada por la Casa de Nariño este es el perfil de cada uno de ellos.



(Lea además: ¿De dónde saldrá el presupuesto para pagarles a 100 mil gestores de paz?)



1. Santiago Márquez Charris, estudiante. Está en el Centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander.



Etapa del proceso: sindicado. Perfil del joven, según informa el Gobierno Nacional: estudiante universitario en el área de pedagogía en Bogotá. Reconocido por sus profesores por su disciplina y dedicación. Comprometido con el desarrollo social, la academia y la pedagogía.



En Girón, retomó su aprendizaje y talento y fue monitor del área educativa. El rector de la UPN lo visitó en la cárcel y luego de eso publicó una columna en El Espectador titulada “ un futuro maestro ejemplar”, en la que aseguró: “ sin duda, Santiago va a ser un gran maestro, digno egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo esperamos de vuelta en nuestra casa”.



2. Arles Andrés Bolaños Zemanate, líder indígena. Lugar de reclusión: Se encuentra en detención domiciliaria a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali, Villa hermosa. Etapa del proceso: sindicado



Perfil del joven, según la información que entregó el Gobierno Nacional, nació el 12 de julio de 2002 en La Vega, Cauca. Tiene 20 años de edad, su nivel de escolaridad es sexto de bachillerato.



Se vinculó al paro nacional en el punto de resistencia Meléndez, sitio de confluencia hacia el sur de Cali, Jamundi y el Cauca.



3. Adriana Esperanza Bermeo Súa, defensora de causas animalistas Lugar de reclusión: Establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín. Etapa del proceso: sindicado.



Perfil de la joven, dice textualmente la información del Gobierno Nacional: según su familia, es una joven bogotana que ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle.



Según la certificación entregada por la junta de acción comunal: “Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”.



4. Laura Camila Ramírez Enciso, lideresa de la lucha contra el hambre. Lugar de reclusión: Detención domiciliaria. Etapa del proceso: sindicado.



Perfil de la joven, según informa el Gobierno Nacional: nacida en Medellín, Antioquía el 11 de octubre de 1997 y egresada de Contaduría pública.



Ha acompañado diferentes movilizaciones sociales desde la misión médica brindando primeros auxilios. Laura es miembro activo de Procesos para la Gente por la Vida Digna. Se ha destacado por su liderazgo en la lucha contra el hambre de Medellín desde el arte.



5. Juan Sebastian Galeano Correa, artista. Lugar de reclusión: detención domiciliaria.

Etapa del proceso: sindicado.



Perfil del joven, según informa el Gobierno Nacional: nació en Medellín, Antioquía, el 26 de octubre de 1999. Estudiante hasta tercer semestre de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín.



Ha sido líder estudiantil en diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la JAC de su barrio ‘Comuna Seis’. Ha participado en diferentes actividades de impacto ambiental, fue miembro de grupos scout y gestión de rescate animal.



6. Álvaro Andrés Duque Ruiz, líder estudiantil y campesino. Lugar de reclusión: cárcel de San Isidro, Popayán. Etapa del proceso: Sindicado.



Perfil del joven, según el Gobierno Nacional: estudiante de historia, líder social. Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí desde la coordinación de ‘Los Sin Techo’, con quienes construyó con respaldo de la Pastoral Social ‘La Casa del Pensamiento’.



Hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.



7. Bremmen Hinestroza, líder estudiantil y campesino. Lugar de Reclusión: Cárcel de San Isidro, Popayán. Etapa del proceso: sindicado.



Perfil del joven, según el Gobierno Nacional: padre de una niña de 8 años. Tallerista de arte dramático y líder social. Hace parte del movimiento ‘Los Sin Techo’, que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlos.



Es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, una red de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, que defienden los derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.



La decisión de nombrarlos voceros fue explicada por la Casa de Nariño con el siguiente argumento:



El Presidente de la República, como director y encargado de guardar y recuperar el orden público en el país, con base en la Constitución Política de Colombia y amparado en la Ley de Orden Público (2272 de 2022), ha tomado la decisión de designar siete Voceros de Paz para acompañar la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total y, de esta forma, arrebatarles los jóvenes a la violencia.



La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, integrada por los ministros de Interior, Justicia y del Derecho, Defensa, el Director del DAPRE y con la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz, evalúa casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para seguir haciendo recomendaciones al Presidente sobre nuevos Voceros de Paz.



Los Voceros de Paz son integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias. Estos siete Voceros de Paz están siendo investigados y no han sido condenados por estos procesos.



Antes de conocerse los nombres, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa había dado un parte de tranquilidad.



“Se nos confirmó que va a haber unas. Decisiones que se van a tomar por parte del Gobierno, cuya última palabra serán los jueces de la República, los encargados de tomar decisiones frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad”, dijo tras su encuentro, en la noche del jueves, con el presidente Petro.



"Eso me generó mucha tranquilidad porque son los jueces los que se encargarán de este tema”, dijo Barbosa.



“Para nosotros existen unos límites: personas condenadas que cometieron delitos graves que tienen que ver con episodios de violencia como homicidios, secuestros, torturas, son personas que no podrían estar vinculadas como voceros", dijo el Fiscal.



Ahora al conocerse los nombres se aprecia que en efecto los siete voceros no están procesados por estos delitos.



POLÍTICA