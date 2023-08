En entrevista con EL TIEMPO, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, habló sobre el cuarto ciclo de negociaciones que arranca este lunes en Caracas, Venezuela, y se refirió a la denuncia del fiscal Francisco Barbosa con respecto a supuesto plan del Eln para atentar contra su vida.



(Además: Por denuncia del Fiscal Francisco Barbosa habla mecanismo de verificación del cese).

¿Cuáles serán los ejes y temas prioritarios durante el cuarto ciclo?



Lo primero que toca es hacer un balance de lo recorrido. Siempre se hace al principio de cada ciclo y en este caso, creo que va a ser muy importante por la instalación del Comité Nacional de Participación, que ya empezó a funcionar y que ha tenido unos desarrollos. Lo mismo con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación que ya ha tenido casos para empezar a contemplar y entonces hay que hacer también una evaluación de cómo empieza a ser su funcionamiento. Sobre estos temas seguramente vamos a avanzar un poco y nos tomará algunos días. Hay otros temas que se tocarán y que tienen también que ver con el funcionamiento de la mesa. La mesa, como ustedes saben, se constituye en una mesa permanente, entonces alguna de las personas que antes participaban en las delegaciones, van a permanecer en Colombia, mientras que otras personas van a estar en los ciclos.

De los temas definidos en la agenda de México, ¿cuáles serán prioridad?



En este momento estamos abarcando, con este tema de la participación, los tres primeros puntos de la agenda y como delegación del Gobierno quisiéramos que por lo menos tuviéramos una primera conversación sobre el tema de víctimas, para ir avanzando sobre el cuarto punto de la agenda. Eso es muy importante para nosotros porque desde luego es un tema que no da espera, entonces es muy importante. Además, porque las víctimas no solamente son las víctimas de ahora, sino también del pasado y ellos y ellas están esperando tener un espacio para poder hablar, para poder ser tenidos en cuenta en la mesa.

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, durante la instalación del Comité Nacional de Participación. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Del final del conflicto, que es el quinto punto de la agenda, ¿se va a discutir algo?



Sí, de hecho, ya empezamos a discutir el quinto punto a través del cese del fuego. A través del cese del fuego, que es un subpunto del quinto punto, estamos avanzando. Este punto contempla muchos aspectos y uno de ellos es cómo desescalar el conflicto. Desde luego la conversión del Eln de guerrilla a fuerza política. Ese va a ser un punto permanente sobre el cual tiene que haber avance en cada uno de los ciclos.



(Le puede interesar: Cese del fuego y protección a la población civil, prioridades en mesa con el Emc).

¿Se va a tocar el tema del financiamiento del Eln?



Ese tema se ha tocado, lo que pasa es que es difícil tener soluciones a un tema cuando hay una organización en armas. Es difícil pedir financiación para una organización en armas con plata del Estado y con cooperación internacional. Claro, hay financiación internacional para todo lo que significa construcción de paz, que de hecho se está haciendo para el sostenimiento de gestores de paz, para la movilización de las delegaciones de un país a otro e incluso aquí internamente para que vayan a hacer pedagogía con los frentes. Pero ya hablar de una financiación de los de las unidades es muy complicado porque mientras esté en armas es muy difícil hablar de eso.

Con el fin de este modelo de los interciclos y con la instalación de la mesa permanente, ¿habrá algún cambio metodológico en este cuarto ciclo en cuanto a la extensión o lo que se vaya a discutir?



La extensión está ya prefijada. Van a ser tres semanas, ahí no hay más porque es lo que nos da de hospedaje el gobierno venezolano y tenemos que mirar cómo, habiendo temas que seguramente nos quedarán colgando, se puedan debatir de otra manera mediante el mecanismo de la mesa permanente. Es decir, el funcionamiento de la mesa permanente va a ser uno de los temas fundamentales para mirar en este cuarto ciclo.

¿La denuncia del fiscal sobre un supuesto plan del Eln para atentar contra su vida también se va a tratar? ¿O será un tema que se tratará únicamente en el mecanismo de verificación?



Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Foto: Fiscalía

No, de hecho, ya el mecanismo de monitoreo lo tiene en su agenda. Ya hay un pronunciamiento de mecanismo ese sobre ese hecho. Porque hay que aclarar, el hecho que se produjo fue el comunicado por parte de la Fiscalía, ese es el hecho que se analiza. El atentado no existe en la medida en que afortunadamente no se produjo, pero hubo un hecho que es la comunicación desde la oficina del Fiscal General de la Nación y desde luego, pues lo que en primera instancia como Gobierno celebramos es que ese hecho no haya ocurrido. La mala noticia es que la manera como se plantea el comunicado implica actores fundamentales del proceso de negociación y a las Fuerzas Militares, en tanto se plantea que la información nace de inteligencia militar. Hasta el momento lo que yo sé sobre eso es que el representante de las Fuerzas Militares en el mecanismo dice que él dice que de esa denuncia no sabe nada, es decir, es una información que, al nivel del mecanismo, no tiene sustento.



(Siga leyendo: Eln niega planes para atentar contra el fiscal, María F. Cabal y Eduardo Zapateiro).

¿Cómo recibieron la denuncia en la delegación?



El Eln niega categóricamente que exista tal plan, entonces eso debilita aún más ese hecho. Pero desde luego, el hecho de poner eso a circular en los medios, por supuesto, genera un problema muy complicado porque además involucra a uno de los países garantes como Venezuela, que también ha hecho una declaración planteando el daño que eso le hace a este proceso. Desde luego lo que toca indagar, dada la gravedad del asunto y la incidencia que tiene sobre el proceso, es de dónde salió esa noticia y porque se expandió de esa manera. Yo lo que he planteado es que si es verdadera es muy complicada porque uno empieza a decir ‘bueno a qué le está jugando al Eln’. Además, por supuesto, le hacen un gran daño a la institucionalidad colombiana, porque es atentar contra la vida de un alto dignatario de la justicia y del Estado colombiano y desde luego, pues eso daña este proceso. Entonces ese sería el peor escenario. Si es falsa, si ha sido generada como mala intención, puede ser preludio de algo peor.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias