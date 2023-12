El panorama de las emisoras de paz a siete años de la firma de los acuerdos

Entre los muchos puntos del acuerdo de paz con las extintas Farc, uno que trajo amplia polémica –como muchos otros- fue la creación de las ‘emisoras de paz’, pues supuestamente iban a ser entregadas a los exguerrilleros, cosa que no ocurrió. Al cumplirse siete años de la firma del acuerdo en el teatro Colón, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hizo un balance del panorama de estos medios de comunicación regionales.



(Puede ver: Tras días de hermetismo, Gobierno y Eln instalaron este lunes 5.° ciclo de diálogo)

En el capítulo de “difusión y comunicación” del texto pactado, se ordenó la creación de 20 estaciones en FM en zonas apartadas del país y azotadas por el conflicto como una de las formas de reconstruir el tejido social y de reconciliación.



Desde 2019 comenzaron, según datos de la FLIP, la entrada en operación de las emisoras. Ituango y Chaparral fueron las primeras en transmitir y paulatinamente se han ido instalando las otras. De lo planteado por el acuerdo apenas quedan cuatro estaciones de radio pendientes (Buenaventura, Riosucio, Tierralta y Codazzi). Se espera que todas estén entregadas en 2024.



Contrario a la radio comercial, las dinámicas de estos espacios son la pedagogía para la paz, informativos y segmentos musicales. Una de las apuestas es transmitir los hechos noticiosos de la región como una forma de solventar la falta de oferta informativa en varias zonas del país. El objetivo es lograr un amplio alcance, por lo que la cobertura máxima de cada una de las estaciones es de 150 a 200 kilómetros desde la antena.



(También: 'Es un triunfo para la legalidad': Restrepo tras fallo de la Corte sobre la 'paz total')





Más allá de este panorama técnico y de los números, la Flip entró a ver cuál es la situación de estas emisoras en los territorios. La situación en la mayoría de estos medios es que se pasó de contar los avances de la paz con las extintas Farc a volver al registro del conflicto armado. En muchos casos, incluso quedar en medio de la violencia.



“Las y los periodistas, ya sea por la naturaleza de la información que transmiten, las denuncias que realizan o el papel que desempeñan al comunicar lo que sucede, se encuentran constantemente en la mira”, registró la Flip en su informe.



Los periodistas de estas emisoras, según reportes llevados por la organización, han sufrido desde el 2019 “dos desplazamientos, un secuestro, una amenaza a través de un panfleto, varias citaciones de grupos armados a atender reuniones y el acercamiento de personas sospechosas a las instalaciones de las emisoras de paz”.



La mayoría de las cabinas de estos medios están en zonas donde la salida de las extintas Farc no trajo la pacificación del territorio esperada, sino que los espacios han sido ocupados por disidencias, Eln, grupos paramilitares y demás. Todo esto ha hecho que informar sea un reto, en el que se debe conciliar la agenda informativa con preservar la integridad física.



“Las y los periodistas de las emisoras de paz han aprendido que hay asuntos sobre los que deben guardar silencio, lugares a los que no pueden acceder, personas que no están dispuestas a hablar, rumores constantes sobre un recrudecimiento de la violencia y un mayor riesgo en comparación con otros colegas que ejercen el oficio en condiciones más favorables”, agregó la Flip.



La organización para la libertad de prensa recogió los testimonios de los trabajadores de estos medios rurales. “Nuestra estrategia ha sido enfocarnos en temas de paz y asuntos de interés comunitario que no pongan en peligro a nadie. Gracias a ello, hemos podido trabajar sin exponernos innecesariamente a riesgos. La comunidad reconoce nuestro enfoque y nos ha brindado respaldo en momentos delicados”, dijo la periodista Martha Rentería, de la emisora de Puerto Leguizamo, en el informe.



No solo son los casos de autocensura, ante las dinámicas de violencia regional, incluso las mismas autoridades se abstienen de hablar u omiten ciertos temas, como lo señalan periodistas de otras zonas de mayor violencia como Arauca. La situación ya ha llevado a que periodistas de Algeciras (Huila) e Ituango (Antioquia) hayan abandonado sus municipios ante las amenazas por su labor.



(También: Relevo en las negociaciones con el Emc: disidencias nombran a nuevo jefe negociador)





El informe deja ver que estas emisoras fueron pensadas en un escenario de paz y no tuvieron en cuenta el recrudecimiento de las violencias en ciertos territorios. Por eso no hay “el diseño de protocolos de seguridad, medidas de autoprotección, integración previa con la comunidad y un acercamiento al gremio en cada municipio”, comentó la Fundación.



La situación es tal que el propio coordinador de las emisoras, Juan Ricardo Pulido, ha señalado las dificultades para la protección de los comunicadores: “En materia de seguridad, es el reto más complejo. En territorios muy conflictivos implementamos medidas de prevención, como suspender la programación, resolvemos asuntos técnicos para trabajar desde casa o dejamos de me ternos en noticias que tengan que ver con el orden público. Pero si hay amenazas, ninguna es desestimada”.



Otra situación a superar es el estigma de estas emisoras. Como parte de la campaña del No, miembros del Centro Democrático aseveraron en varias ocasiones que estas se iban a entregar a la guerrilla. Esto trajo una imagen errada de estos medios que puso desde el comienzo en peligro a los comunicadores de estos espacios.



Aun así, destaca la Flip, estos espacios se han convertido en espacios de reconciliación: “Las emisoras de paz han creado un espacio de diálogo y de reconocimiento. La mayoría de periodistas que trabajan en ellas pertenecen a los territorios donde operan, por lo que generan vínculos de pertenencia. Un nuevo actor ha entrado en el ecosistema de medios territorial, lo que fortalece la democracia, el pluralismo y la reconciliación".