Una víctima se negó a darle abrazo a senadora de Farc

Un incómodo momento pasó la senadora Griselda Lobo, más conocida como Sandra Ramírez, durante un encuentro en la localidad de Sumapaz. Carmen Adriana López, quien hace parte de la mesa local de víctimas se negó a darle un abrazo, en cambio le pidió conocer la verdad.



Ambas estaban en la tarima durante el lanzamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La congresista del partido Farc se acercó a López y le dijo: le pido perdón por ese dolor que sufrió, que nosotros causamos en algún momento, señora Carmenza”.



“Le pido de corazón que nos demos un abrazo en reconciliación. Me iré tranquila, muy tranquila a mis actividades sabiendo que he recibido ese abrazo que, como mujer, siento el dolor que ha sentido sumercé”, insistió Ramírez, excompañera de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’.



La congresista se acercó a la señora López pero se encontró con una respuesta que no esperaba. “No es fácil. Para mí es un poco difícil, porque lo que quiero es que ustedes me digan la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Eso es lo que necesitamos”.



De nada sirvió la insistencia de la senadora Ramírez ni el recordarle a las víctimas que les habían pedido perdón. “Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad. Quiero saber la verdad. Dejemos y poco a poco vamos construyendo esta paz y que podamos tener ese abrazo, pero que sea justo”, dijo casi al borde del llanto la señora Carmen Adriana López.



El evento fue convocado por la Alcaldía de Bogotá para anunciar la puesta en marcha de dos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, uno rural, en Sumapaz, y otro urbano, en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.



Estos proyectos buscan reparar a las víctimas del conflicto armado, que en Bogotá son 354.633; y se enfocarán en seguridad y convivencia ciudadana, educación en primera infancia, juventud rural y urbana; mejoramiento en las condiciones de salud, servicios públicos y vivienda; empleo y fortalecimiento en las capacidades de emprendimiento; proyectos productivo; infraestructura y apropiación social de la memoria y la verdad.



