Casi siete años después de la firma del acuerdo de paz en tre el Gobierno y las extintas Farc, la implementación del capítulo étnico sigue presentando rezagos frente a otros puntos. Luis Sevillano, director del programa Juntanza Étnica de Usaid y ACDI/VOCA, habló con EL TIEMPO sobre el apoyo de Estados Unidos al cumplimiento de este compromiso.



Hace, además, un balance sobre el apoyo de los Estados Unidos a la implementación; esto, en el marco de la conmemoración por los 42 años de la promulgación del Día Internacional de la Paz.

Hay mucha preocupación por el avance en la implementación de este punto del acuerdo. ¿Qué encontraron ustedes?



Primero quiero decir que para nosotros es claro que el gobierno de los Estados Unidos tiene una apuesta por la inclusión y el avance en la implementación del capítulo étnico, es decir, es acompañante de este proceso. En ese marco, la inclusión de las comunidades étnicas se reafirma a través del proyecto Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA. Entonces, hay que entender que la paz en Colombia atraviesa a las comunidades étnicas y a sus territorios, ese es un principio fundamental. En el marco de ese principio fundamental claramente encontramos que, aunque se hable de paz, si no se transita en los territorios con las comunidades étnicas las apuestas de paz, los avances serán mínimos o no existirán.



Es por eso, que el capítulo étnico es el gran termómetro de cómo se implementa el acuerdo de paz. ¿Qué encontramos? Que los territorios étnicos siguen teniendo violencias estructurales y cruzadas derivadas del conflicto armado. Seguimos viendo que las brechas en cuanto al acceso a la tierra, en cuanto al goce efectivo de los derechos y de la vida, sigue siendo un tema que aún no se ha abordado como debería abordarse. Entonces, en ese avance tan lento y tan discutible sobre lo que realmente puede construir paz desde las regiones, sobre las cuestiones étnicas, que son las más golpeadas por el conflicto, establecemos el programa Juntanza Étnica, en el marco de este acompañamiento el gobierno de los Estados Unidos al acuerdo paz. Entonces es una estrategia que acompaña y ayuda a avanzar y acelerar los acuerdos de paz, pero principalmente un capítulo étnico.

¿Cuáles son esas acciones concretas que ustedes realizan en los territorios?



Tenemos una estrategia que se compone de cinco grandes pilares. En primer lugar, la comunicación pedagógica, es decir, como territorializamos el capítulo étnico. Para eso ya hemos hecho acciones puntuales como llegar, a través de talleres, a más de 300 personas de municipios como Tumaco, Santander de Quilichao o Cartagena hablando de qué contiene el acuerdo y cuáles son esos indicadores marco que el acuerdo tiene. Hemos diseñado piezas comunicativas como el ABC del acuerdo para hacerlo digerible, para que se discuta en los territorios y, además, hemos realizado formación y creación de productos de comunicación con 30 colectivos de comunicación en 31 municipios.



Como segundo elemento, el fortalecimiento institucional. Hemos apoyado a cinco instituciones. A la Comisión de la Verdad la hemos acompañado para que el capítulo étnico hiciera parte del informe final. Al Comité de Seguimiento y Monitoreo derivado de la Comisión de la Verdad en acompañamiento para que continúen sus procesos de revisión, a la JEP en el fortalecimiento de las víctimas y los macrocasos 005 y 009. Ahí hemos hecho acompañamiento institucional para preparar todas las audiencias y demás, pero también acompañamiento a las comunidades étnicas para que puedan lograr hacer sus presentaciones en sus declaratorias. De igual forma, a la Agencia Nacional de Tierras la hemos venido acompañando en el derecho de los derechos de las comunidades técnicas que es la tierra. Hemos prestado asistencia técnica, social, agroambiental y jurídica para mejorar las condiciones de vida. También hemos acompañado la implementación de las iniciativas PDET y, no solamente capacitado a más de 50 integrantes para los mecanismos especiales de consulta, sino que además hemos ayudado en la estructuración, el seguimiento y la veeduría que garantizan la participación efectiva de los pueblos. Incluso tenemos ya 10 proyectos PDET estructurados para que se conviertan en inversiones en los territorios.



¿En ese tema se han enfocado en algunos departamentos?



Sí, en varios departamentos, por ejemplo, en Nariño, y específicamente en Tumaco. Allí tienen unas discusiones territoriales muy complejas, además del impacto del narcotráfico vinculado al conflicto armado, y eso ha generado unas situaciones de violación de derechos y de desplazamiento muy complicadas. Hay unos ejercicios de legalización que hay que acompañar, de definición de linderos, procesos de visibilización necesarios para que las comunidades rurales y el campesinado tengan acceso a la tierra.

¿En qué otras acciones apoyan?

En nuestra estrategia de fortalecimiento organizacional hemos hecho un trabajo muy importante para acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que le hacen seguimiento al capítulo étnico. Por ejemplo, con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano hemos brindado formación en tema de justicia y de construcción de paz. Se han identificado fuentes de financiación justamente para incluir en planes de desarrollo municipales y departamentales. Hemos hecho talleres de liderazgo en todas estas regiones: Cartagena, Valledupar, Puerto Inírida, Quibdó, San Juan de César, Buenaventura y Soacha, entre otros. Esos talleres también acompañan todo el proceso de cómo la sociedad civil le hace acompañamiento directamente a la implementación. Y finalmente, todo el tema de medición y reporte y es aquí en donde tenemos desafíos. Porque la medición y el reporte tienen una dificultad y es precisar en dónde venimos acompañando el acuerdo de paz. Aun así, hemos integrado sistemas de información y podemos decir que en la implementación del plan marco del acuerdo de paz logramos coincidir en 21 indicadores de los 97 indicadores.

¿Qué retos o desafíos tienen?

Es una apuesta importante, pero que tiene desafíos gigantes, porque lo que viene es justamente aterrizar en el capítulo étnico del acuerdo de paz, territorializarlo de manera pedagógica de tal forma que la gente se apropie. Pero también seguir fortaleciendo a la JEP, a la ANT, al Comité de Seguimiento, a la ART y a la instancia de alto nivel de los pueblos étnicos. Por supuesto, fortalecer organizaciones sociales de base para que el capítulo se implemente con las personas en los territorios. Yo reitero dos cosas muy importantes del programa. Uno, que el acompañamiento al capítulo es un pilar del gobierno de los Estados Unidos y lo ha puesto al servicio al gobierno colombiano. Lo segundo, es que hablar paz en Colombia solo es posible si se habla desde las comunidades étnicas y sus territorios.

¿No sé ha entendido que este capítulo es transversal al acuerdo?

Es fundamental que el capítulo no sea un capítulo perdido, sino que sea un capítulo que se comunique. En este momento tenemos una apuesta muy importante llamada Pacific 24/7, pero que además integra el ‘minuto étnico’ en medios como Telepacífico, Teleantioquia y Teleislas, entre otros, para que el país hablé de él. Para nosotros el capítulo étnico termina siendo el corazón del acuerdo.



¿Se han trazado metas para este año o cuatrienio?

Lo primero es que vamos a estar invirtiendo alrededor de 2 millones de dólares en acompañamiento a la implementación del acuerdo y vamos a seguir aportando en 21 indicadores para el plan marco de cumplimiento. Continuaremos los siguientes tres años en los territorios que hemos mencionado.

¿Una vez se cumplan seguirán apoyando?

La propuesta en el programa Juntanza Étnica, que responde a la propuesta del gobierno norteamericano, es continuar y tener la inclusión como el centro de todos sus desarrollos y de todas sus demás iniciativas.

¿Ha tenido la posibilidad de conversar de este tema con la vicepresidenta Francia Márquez o con el delegado de la Vicepresidencia para este tema, con el señor Richard Moreno?

Tenemos comunicación desde el primer día que el gobierno se posesionó e incluso antes con la vicepresidenta. Tenemos un trabajo estructurado en varias líneas, no solamente en la implementación del acuerdo.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

