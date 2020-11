El general (r) Mora ataca con dureza el proceso de paz

El general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante del Ejército Nacional y miembro del equipo negociador del Estado que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, atacó con dureza el proceso porque en su concepto ha habido un claro favorecimiento a lo que fue esta guerrilla.



"Las Farc hace parte de casi todos los equipos donde se tienen que tomar decisiones a nivel gobierno, si se va a hacer una reforma al sistema electoral colombiano ahí están las Farc, si se va a hacer una reforma al sistema jurídico colombiano ahí están las Farc, si se va a hacer una reforma al sistema político colombiano ahí están las Farc, ese error mortal se cometió en los procesos de La Habana que no se había hecho en ninguno de los procesos anteriores", enumeró el general Mora.



Los durísimos comentarios del negociador plenipotenciario fueron hechos en un foro organizado por la Universidad Militar, titulado Balance de los 4 años del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las Farc aciertos y desaciertos, en el que participaron otros integrantes del que fuera el equipo negociador que logró que esta organización insurgente dejaran a un lado las armas y se transformaran en un partido político.



En el foro, el general contó que el Estado colombiano es uno de los más experimentados en firmar acuerdos de paz pues "mal contados yo tengo unos doce" pasando por el EPL, Quintín Lame, entre otros.



"En todos estos no se negociaron las instituciones, en cambio en La Habana, sí", dijo. "Ese error mortal se cometió" en el proceso en Cuba.



"El proceso de La Habana es el causante de lo que hoy nos divide a los colombianos", explicó. Para él, la negociación y el posterior plebiscito crearon una fractura que aún no ha sanado.



Según su concepto esto pasa porque, entre otras cosas, el presidente Santos prometió que en caso de que el plebiscito se perdiera él debía poner en un avión a los guerrilleros, llevarlos a la selva para continuar la confrontación. Sin embargo, no fue así, afirmó el militar, sino que por el contrario tras la victoria del NO se regresó a La Habana y se le hicieron más concesiones a las Farc.



Según informó en la mañana de este jueves W Radio, el general señaló que la negociación no fue un proceso de paz, sino que solamente generó el fin de un conflicto. Además, indicó que éste “estuvo lleno de intereses personales y políticos”.



Para Mora hay una diferencia enorme entre la paz general para un país y la firma para acabar una confrontación bélica con una sola organización. Mora dejó entrever que hubo un interés de Santos para presentarlo así ante la sociedad.



Pero, para el general, quien era uno de los símbolos en la Mesa que destacaba el presidente Juan Manuel Santos por haber sido uno de los oficiales considerados troperos durante la confrontación armada, afirmó que luego del plebiscito convocado por el Gobierno en donde perdieron, las reformas que se hicieron favorecieron aún más a las Farc.



Además, señaló que a diferencia de las negociaciones anteriores, el acuerdo de La Habana trajo consigo un "error mortal", que fue haber incluido las instituciones del estado dentro del proceso.

Sergio Jaramillo, el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel y Humberto de la Calle, en La Habana. Foto: Eliana Aponte

Según el relato de La W Radio, el general además afirmó que las Farc son quienes han incumplido lo pactado en las negociaciones, al incluir (según él) mafiosos en sus listas de desmovilizados y al no entregar la totalidad de sus bienes para reparar a las víctimas.



El exnegociador se mostró tajante: "Ninguno acepta haber participado en nada, ni en el tema de los menores, ni en el tema de las mujeres, ni en el tema del narcotráfico, no, ellos no participaron en nada, entonces están dando recorridos por todo el país, pidiendo perdón pero pidiendo perdón a nombre de las Farc, donde todos ellos se excluyen de cualquier responsabilidad".



Así mismo, el general aprovechó su intervención para irse lanza en ristre contra el Sistema de Justicia Transicional que opera en el Colombia. Porque sí bien alabó este mecanismo como la vía ideal para lograr avances en la justicia con actores armados, considera que la manera en que se eligieron los representantes en el país no fue la adecuada.



En este punto, por ejemplo, indicó que la elección de magistrados de la JEP y los Comisionados de la Verdad no da suficientes garantías .



"Se nombraron unas personas para que esas personas seleccionaran a los magistrados y lo cierto es que cuando uno ve las cinco personas que seleccionaron y los magistrados encuentra una constante de una gran presencia de carácter ideológico en los seleccionadores y en los magistrados de hoy en día que hacen parte de la JEP y de la Comisión de la Verdad" señaló el general.



Adicionalmente, indicó que "la estructuración del equipo de gobierno fue un desastre" y que el proceso lo único que ha logrado es mantener divididos a los colombianos.

Asimismo señaló que el gobierno al darle "estatus de iguales" a las Farc en la mesa de negociación, quedó prisionero de sus exigencias.



Ya en el pasado, el general, quien en 2012 fue llamado por el entonces presidente de la República, para conformar el equipo negociador del gobierno para los diálogos de paz con las Farc, había vislumbrado sus molestias con el proceso y la implementación.



En su momento, el oficial le aseguró al director de ésta emisora, Julio Sánchez Cristo, que no hablaría con los medios de comunicación hasta que publique su libro sobre el proceso de paz que se firmó en La Habana, Cuba.



"Apreciado Julio, gracias por la oportunidad que me ofrece, la aprecio en grado sumo por venir de Usted y por el medio de mayor audición e importancia, me propuse no participar en los medios hasta que no tenga finalizado mi libro, que será muy crítico con el proceso y con el presidente Santos, con las Farc y con el "HONORABLE" (sic) Roy Barreras".



El general, que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue designado como comandante de las Fuerzas Armadas, mostró su rechazo al comportamiento que tuvo el senador del partido de La U con respecto al proceso de paz firmado en 2016.



“La historia del 'honorable' en el Valle y en La Habana es la muestra de la responsabilidad de nuestros políticos en la profunda corrupción que nos agobia”, trascendió en ese instante.

Jorge Enrique Mora durante su intervención en el foro. Foto: Captura de pantalla de video

La emisora recordó en aquella oportunidad que el general Mora, quien también se desempeñó como alto Consejero para la Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, que el pensamiento era de crítica al proceso porque, según se afirmó al aire, lo que se adelantó entre los miembros de las Farc con el Gobierno, solo benefició al grupo que estaba bajo al margen de la ley.



“En La Habana se terminó dándole gusto a las Farc para que firmarán el acuerdo", se dijo en su momento.



Y añadió que su "propósito con el libro es narrar lo que no se ha dicho, de cómo funcionó el equipo negociador que en honor a la verdad no fue un equipo”.



Luego vino un largo paréntesis de silencio que ahora rompe con la más severa crítica al proceso hecha por uno de los integrantes del equipo negociador.

