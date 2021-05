El escritor Pablo Montoya dice que el Gobierno es 'brutal e injusto'

El laureado escritor Pablo Montoya, premio Rómulo Gallegos (2015), anunció en las últimas horas que dejará de representar al país en certámenes internacionales en un gesto simbólico “de protesta ante la situación actual" y también para "solidarizarme con el actual descontento popular colombiano”.

Me niego rotundamente, como escritor, profesor universitario, intelectual y ciudadano, a apoyar las actividades culturales que este gobierno, brutal e injusto, organiza en el exterior”, dijo el autor de 'La sed del ojo', 2004; 'Lejos de Roma', 2008; 'Los derrotados', 2012; 'Tríptico de la infamia', 2014; 'La escuela de música', 2018; y 'La sombra de Orión', 2021, entre otras galardonadas obras.



El escritor, nacido en Barrancabermeja en 1963, publicó el siguiente mensaje.



"Apreciados lectores:



Desde el 2015, a raíz del premio internacional Rómulo Gallegos que recibí por mi novela Tríptico de la infamia, empecé a recibir invitaciones de la cancillería colombiana y de las diferentes embajadas que este país tiene en el mundo. Las acepté porque permitieron que hablara sobre mi obra en diferentes universidades, centros culturales y ferias del libro. Lo hice porque así actuaba como un representante de la actual literatura colombiana. Y también porque había votado por los acuerdos de paz y me parecía digno expresar, en total libertad, esta actitud de pacifista convencido.



Desde el 2018 seguí participando en estas invitaciones, aunque sabía que algo había cambiado en el gobierno colombiano con el que no me sentía identificado. La pandemia frenó de golpe estos viajes y las actividades virtuales se redujeron ostensiblemente. Pero cuando explotó la crisis social, el pasado 28 de abril, provocada por la reforma tributaria, el manejo deplorable de la pandemia y la inadmisible desigualdad social que reina en Colombia, y siguieron los eventos sangrientos en los que el actual gobierno ha reprimido las justas protestas, decidí interrumpir todas mis actividades con la cancillería y las embajadas. Cancelé conferencias sobre mis libros y sobre literatura colombiana en Managua, Copenhague y El Cairo. Incluso, he rechazado la posibilidad de presentar con la embajada de Colombia en Egipto mi novela Lejos de Roma que ha sido traducida al árabe y publicada por el Centro Nacional para la Traducción de este país.



Esta es mi forma, entre otras, de protestar ante la situación actual, y de solidarizarme con el actual descontento popular colombiano. Me niego rotundamente, como escritor, profesor universitario, intelectual y ciudadano, a apoyar las actividades culturales que este gobierno, brutal e injusto, organiza en el exterior.



Reciban un cordial saludo,



Pablo Montoya

El Retiro, mayo de 2021



POLÍTICA