El Eln niega participación en disturbios en Bogotá

“Acusar al ELN de o atacando los CAI, es un mal recurso, no busquen la fiebre en las sábanas”, dijo desde La Habana, Cuba, Pablo Beltrán, el jefe de la delegación de paz de esta organización alzada en armas.

El Ejército de Liberación Nacional desmintió así las versiones del Gobierno Nacional que señala a este grupo de responsabilidad en las protestas que se han registrado en los últimos días en el país, especialmente en Bogotá y que ya dejan 14 víctimas mortales.



Esta organización guerrillera sí fue la responsable de un brutal y cobarde atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en la capital, con la explosión de un carro bomba el 17 de enero de 2019.



La sangrienta acción, con al menos 80 kilos de pentolita cobró la vida de 23 personas y dejó casi 100 más heridas, rompió el inicio de las conversaciones entre la administración de Iván Duque y el grupo rebelde.



Acostumbrados a un accionar violento para mostrar su fortaleza militar, podría haber sacado provecho reivindicando su autoría intelectual en las acciones de Bogotá, que la alcaldesa Claudia López ha calificado como las más graves desde el holocausto del Palacio de Justicia, también responsabilidad de otro grupo insurrecto, el M-19.



Sin embargo, lo negó. Desde la isla, en diálogo con CM&, Beltrán, aseguró que las protestas son espontáneas y que la gente está manifestándose contra la brutalidad policial.



“Acusar al ELN de estar financiando las protestas o atacando los CAI, es un mal recurso, no busquen la fiebre en las sábanas”, insistió Beltrán.



Según el jefe guerrillero quien forma parte del Comando Central del ELN, esta guerrilla no tiene planes para atacar a la capital del país.



“No estamos pensando en ataques urbanos o ataques contra Bogotá”, aseguró Beltrán.



Así mismo, en diálogo con Caracol Radio, Beltrán, aseguró que en muchas ocasiones los informes de inteligencia de la Policía son maquillados para acusar a un sector en particular.



“El Eln no tiene objetivo especial contra Bogotá o ciudades del país, nosotros lo que hacemos son labores de resistencia, pero no existen esos planes que el Comisionado de Paz están diciendo”, dijo Beltrán.



Añadió que lo que se vio fue una expresión social, que se manifestó contra las actuaciones recientes de la Policía como ocurrió en el caso del abogado Javier Ordóñez.



En esta emisora también reiteró que esa guerrilla sigue en disposición de reiniciar las conversaciones de paz con el Gobierno, para que se inicie un proceso de desescalamiento de la guerra.



Las jornadas de protesta en Bogotá, que han dejado 14 víctimas mortales, cientos de heridos, 68 Centros de Atención Inmediata (CAI) y 6 estaciones de Policía atacadas, son acciones que para el Gobierno Nacional corresponden a una estrategia lanzada por el Eln.



Según el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, “detrás de la destrucción de los CAI en diferentes ciudades de Bogotá hay un claro y premeditado plan de grupos como el Eln y disidencias de las Farc”, afirmó este funcionario.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo también aseguró que “el carácter organizado de lo que hemos vivido recientemente es producto, también, de las infiltraciones”.



Según el ministro, las infiltraciones de integrantes del Eln, de disidentes de las Farc y otros grupos con distintas denominaciones no hacen más que destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana dedicada a la seguridad del país.



El comisionado para la Paz, explicó que, Jaime Galvis Rivera, alias “Ariel”, miembro del Comando Central del Eln, dirige la estrategia conocida como Guerra Regional con Centralidad Urbana.



“Se traduce en la vandalización y en la destrucción de la infraestructura de seguridad que protege nuestros barrios y ciudades, como los CAI”, argumentó Ceballos.



