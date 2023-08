"La agenda que firmamos en México dice que vamos a crear unas condiciones para que haya solución política del conflicto", así respondió el miembro del comando central del Eln, Pablo Beltrán a la pregunta de Yamid Amat sobre si esta guerrilla, que se encuentra en diálogos con el Gobierno, está dispuesta a desmovilizarse.



Beltrán, que participó junto al presidente de Fedegán y negociador del Gobierno en las conversaciones de paz con el Eln, José Félix Lafaurie, en una entrevista conjunta para EL TIEMPO, añadió: "Mire lo que está pasando con las Farc. ¿Cuántos van muertos? Centenares. No dejan de matarlos todos los días".



En respuesta a ese planteamiento, Lafaurie le respondió a Beltrán que precisamente el problema son las armas en poder de la guerrilla que Beltrán hoy representa en la mesa de diálogo como negociador.

Sin embargo, para el líder del Eln, a la ecuación hay que sumarle la gran cantidad de armas que circulan entre la población colombiana:

"Fuerzas Armadas dicen que tenemos 500.000 fusiles. Las armas en poder de la población están entre 3 y 4 millones. La mayoría sin ningún tipo de autorización legal. El año pasado murieron con armas 21.000 colombianos. Le hemos propuesto al Gobierno esta reflexión. Hay armamentismo. El problema es que muchas veces el Estado no las usa bien. ¿Por qué no deja de entregarles armas a civiles? ¿O quieren que resolvamos solamente el problema de las armas del Eln?", le respondió Beltrán al presidente de Fedegán.

De acuerdo con Beltrán, entre las condiciones para la desmovilización del Eln no solo está contar con protección, sino conseguir transformaciones. "El acuerdo que firmamos con el Gobierno dice que vamos a buscar transformaciones para la paz. Y dentro de esas transformaciones una es muy importante: que detengan la persecución política y el exterminio", le dijo a Yamid.

Sobre si hay un acuerdo para la entrega de las armas, el negociador del Eln dijo que hasta ahora están hablando del inicio del proceso y no del final.

"Vamos a crear las condiciones para que no sean necesarias las armas. A eso se dedica este proceso. Que el Estado las use bien, sin esas armas que están por ahí. Ilegales…, dónde me deja a los 6.400 ‘falsos positivos’. ¡Y siguen!", manifestó.





