En entrevista con Yamit Amat para EL TIEMPO, el jefe de la delegación de la guerrilla, Pablo Beltrán habló sobre el proceso de paz con el Eln, el cese al fuego y si este grupo debe entregar armas o no.



Cuando a Beltrán se le preguntó que de qué iba a vivir el Eln, respondió: "Las operaciones de finanzas. Seguimos discutiendo para que el Eln deje de hacer operaciones de finanzas mientras que estamos en el cese".



Y sobre si la organización guerrillera iba a seguir secuestrando, el jefe de la delegación aseguró que Eln más que secuestros, tiene un sistema de impuestos. "No se le cobra ni al mediano, ni al pequeño se les cobra a los grandes". Y agregó que la intención es que no lo hagan.



"Hay propuestas de acudir a la comunidad internacional para que mientras estemos en cese haya alguna ayuda exterior, y para evitar operaciones de finanzas. Eso está en discusión. Entre menos se generen criticas, mucho mejor", indicó Pablo Beltrán. Y agregó que está optimista el respecto y que van a lograr el apoyo internacional.



Adicional a esto, sobre la entrega de armas por parte del Eln, Beltrán respondió que van a crear las condiciones para que no sean necesarias las armas, "A eso se dedica este proceso. Que el Estado las use bien, sin esas armas que están por ahí. Ilegales…, dónde me deja a los 6.400 ‘falsos positivos’. ¡Y siguen!", dijo.



Finalmente, el jefe de la delegación guerrillera aseguró tener fé en que se logrará la paz por las buenas.



Es importante recordar que durante el evento de socialización del Comité Nacional de Participación, instancia temporal creada en el marco del cese del fuego entre el Gobierno y el Eln qué arranco el jueves 3 de agosto, Beltrán defendió la presencia de José Félix Lafaurie en la mesa.



Lafaurie, quien hace parte de la delegación del Gobierno, fue recibido con gritos y abucheos cuando subió a tarima. Los murmullos no cesaron durante su intervención, en la que destacó el compromiso de esa guerrilla de cara a la firma de la paz.

