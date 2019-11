El testimonio de los jóvenes golpeados por 10 policías

La escena es tan dramática como impactante. Dos jóvenes van caminando por el andén de una calle de la ciudad. Un grupo de policías -en un momento dado actúan de manera simultánea hasta 10 uniformados- que patrulla en sus motocicletas, se detiene ante ellos. Un par se baja, acerca, los detienen. Luego otros. Y empiezan entre todos a golpearlos. En el fondo se escucha el clamor de los testigos: "No les peguen, no les peguen, no están haciendo nada".

“Yo solo sé que me dieron y me dieron, yo solo gritaba ‘soy comunicadora, soy de prensa’, no recuerdo del todo bien porque quedé inconsciente”, recuerda la víctima de esta agresión, Diana Pinzón.



Ella es estudiante de la Universidad Pedagógica. El joven también quedó inconsciente tras recibir la serie de golpes por parte de agentes de la Policía Metrópolitana, y que quedó registrado en un vídeo que se hizo viral.



El ataque se produjo en la noche de este jueves, al final de las marchas del paro nacional. La estudiante le narró a EL TIEMPO los angustiosos minutos que vivió con su compañero de estudio Cristian Angarita, quien también resultó herido en los hechos. Él es graduado en Producción Audivisual y ambos estaban grabando material para un trabajo académico de su diplomado sobre el impacto de la protesta social en el país.



“Nosotros estábamos haciendo cubrimiento para un documental que estamos realizando, para un diplomado en la universidad Pedagógica”, explicó Cristian Angarita.



El recuerda que llegaron al frente de la universidad de los Andes mientras se alejaban de los enfrentamientos, y fue ahí donde los golpearon, “me cogieron de la maleta, y como se ve en el video me cogen a mansalva, yo siempre con las manos arriba. No me opuse a nada, sin embargo, me tiró al piso y me pegó un bolillazo".



De la misma manera, Diana Pinzón, aseguró que intentaron identificarse como fotógrafos, mostrando sus carnets, “pero fue brutalmente ignorado, se saltaron el proceso de escucharnos. Tiraron a mi compañero al suelo, en el primero bolillazo que le dieron yo intervine, y dije ‘no más, no estamos haciendo nada malo’ y fue cuando me agarraron a mí y me dieron la pela como entre 5 o 6 policías.”



“Cuando a él se lo llevaron y me dejaron ahí tirada, los que me rescataron fueron los que grabaron el video “, expresó Pinzón.



Este viernes un día después del hecho, los dos estudiantes acudieron a interponer una demanda. “Interpusimos la denuncia en la URI de Puente Aranda, para que así mismo nos revisara Medicina Legal, a mí me dieron 7 días de incapacidad.” dijo Angarita.



Por su parte a Diana Pinzón, recibió 20 días de incapacidad, por lesiones en el cráneo, en el hombro, la pierna derecha y en la parte baja del tórax.



En cuanto a su estado emocional después de lo ocurrido, la estudiante aseguró que está “emocionalmente, estoy destrozada, creo que ese proceso de ir a Medicina Legal y recordar todo y ver inclusive policías, es frustrante, estoy aún asimilándolo todo.”



Los estudiantes aseguran que la cámara avaluada en cerca de $3’500.000 que contenía material importante, nunca fue devuelta y que seguirán los procesos legales frente a los informados implicados.



