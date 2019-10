'No descarto que deba renunciar a la Presidencia'

"El 2 de octubre.

Todas las encuestas indicaban que el voto favorable al plebiscito ganaría por un amplio margen. Los últimos días de campaña habían sido durísimos. En efecto, la arremetida de los voceros del No había sido superlativa. Inundaron las redes sociales

con mentiras alucinantes, la mayoría provenientes de fuentes anónimas que replicaban hasta el cansancio gracias al uso de tecnologías automáticas".

Así empieza el crucial capítulo de Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en La Habana, en su libro Revelaciones al final de una guerra, y que EL TIEMPO reproduce a propósito del tercer aniversario de esa fecha que definió en buena parte la historia del país.



En su testimonio recuerda que "por su lado, en la confrontación pública, se habían afincado en estos tres elementos principales: el odio a las farc, que se acaballaba en la generalizada exigencia de cárcel ordinaria al menos para los dirigentes; la afirmación de que las farc se tomarían el poder, instaurando en Colombia una dictadura de corte chavista, y, finalmente, un mensaje dirigido a las clases populares para promover la envidia: ¿Por qué dinero y planes de reincorporación para las farc, cuando los proletarios pacíficos sufren por falta de oportunidades?".

Y anñade: "A esto se agregó un diletantismo seudojurídico enfocado a sectores cultos, mediante la utilización de complejos artificios de aparente rigor constitucional, que simplemente encubrían el terror al cambio bajo el ropaje de defensa de la Constitución", afirma en su libro de 316 páginas y publciado por Debate Actualidad, en una primera edición a febrero de este año y que hoy cobra natural vigencia.

Esta arremetida me hizo pensar que la ventaja no era tan abultada como se presagiaba, pero jamás pensamos que venía una derrota.



En las horas de la tarde del 2 de octubre del 2016, día de la votación, los invitados fuimos llegando a la Casa Privada presidencial para observar los resultados en la televisión y celebrar el triunfo. Seríamos unas cincuenta personas. Todo era euforia. Al cierre de las votaciones comenzó el flujo de información. Las cifras iniciales mostraban un empate, lo cual no era propiamente un buen síntoma. Con el avance

de los datos, la situación seguía sin mostrar un claro ganador.



Cuando ya iba contabilizado el 80 % de los votos, el Presidente me pidió que lo acompañara a su biblioteca. Allí recibimos a solas el desconcertante resultado final. Perdimos por unos 60 000 votos, algo menos del 1 % del total de sufragios.

El Presidente mostraba el ceño adusto, pero no perdió su frialdad. Al lado, algunos miembros de su círculo familiar expresaron su angustia. El Presidente se paró y les dijo:



—¡Calma! Hay que contener las emociones.

Regresó. Se sentó a mi lado frente a la pantalla.

—Para esto no tenía plan B —me dijo—. Hay que salvar el proceso. No descarto que deba renunciar a la Presidencia".



