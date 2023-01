La noche del 31 de diciembre del 2022 el presidente Gustavo Petro le envió al país un mensaje de esperanza para el nuevo año: su gobierno había logrado un cese bilateral del fuego con cinco de las estructuras criminales con más hombres en armas en Colombia.



Lo hizo a través de su cuenta de Twitter -como suele hacer algunos de los anuncios trascendentales-. Sin duda, fue un mensaje celebrado por distintos actores y recibió un amplio respaldo por la comunidad internacional y pese a que había dudas en la verificación, por ejemplo, la ambiciosa propuesta de 'paz total', que ya ha dado frutos, daba un paso fundamental.



Sin embargo, el mensaje de optimismo dio este martes un giro inesperado. El Comando Central de la guerrilla desmintió que hubiera acordado un cese bilateral del fuego con el gobierno de Gustavo Petro.



"La delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia". Y agregó que dicho grupo "solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".



La guerrilla, básicamente, desmintió al mismo presidente Gustavo Petro y dejó al Gobierno Nacional con el decreto firmado por el cual se establecía el cese bilateral del fuego. ¿Qué pasó? ¿No sabía la guerrilla de dicho cese? Incluso se llegó a decir que los militares no estaban enterados, pero esto fue desmentido por el ministro de Defensa.



Al parecer, durante la mesa de negociación se exploró la posibilidad de un posible cese bilateral, pero el tema no fue tocado formalmente por lo cual nunca se llegó a un acuerdo, pese a que el presidente informó del acuerdo.



Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, el anunció de Petro se dio porque el Eln había planteado en varias oportunidades "la importancia de avanzar en un cese

bilateral".



"El 19 de diciembre luego de declarar cese unilateral por parte de esta organización, pidió que el gobierno nacional actuara en consonancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de un cese bilateral. Bajo ese entendimiento, el gobierno de Colombia decretó el cese bilateral", dijo Prada en la mañana de este martes desde la Casa de Nariño, cuando informó que el decreto que permitía el cese quedó suspendido y por lo tanto la ofensiva militar contra la guerrilla se mantiene.



Pero, ¿habrá un costo político tras esta confusión? Lo cierto es que el Gobierno Nacional reconoció que se debe actuar con prudencia, algo que, evidentemente, no se tuvo a la hora de anunciar el pacto.

El presidente Gustavo Petro en el Diálogo con Presidentes de Juntas de Acción Comunal en Pasto.

"Después de evaluar los hechos de las últimas 48 horas y de los últimos 50 años, reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que haya que atender, que hay que responder de alguna manera", explicó Prada, quien es el portavoz del Gobierno.

Desde diversos sectores han cuestionado el anuncio de Petro y lo calificaron como prematuro e innecesario, lo cual puede tener un costo político a futuros anuncios del presidente, más aquellos que se hacen en su cuenta de Twitter, así como los relacionados con la guerrilla del Eln.



Y es que ya es tradicional en el presidente Gustavo Petro hacer anuncios de temas trascendentales del país, que sorprenden incluso a sus propios colaboradores, según han dicho fuentes de la Casa de Nariño.



Propiamente sobre el cese, el senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador con la guerrilla del Eln, opinó que “una guerrilla puede ser lo que sea, pero, cuando uno toma la decisión de negociar, no puede sorprenderla; la mesa es el lugar donde se discute y solo de la mesa deben salir decisiones acordadas”.



"Haberle dado publicidad a esto sin que estuviera suficientemente considerado es un error de la negociación, esto exige método, cuidado y un manejo muy delicado de la confidencialidad", agregó el congresista.

En ese sentido opinó el analista León Valencia, director de Pares, para quien fue un error proclamar este cese “sin haberlo convenido con todas ellas, sin haber organizado los protocolos”. Y calificó como un grave error, que podría tener repercusiones, comprometer a la comunidad internacional con algo que todavía no es acuerdo de las partes".



Por ahora, el Gobierno invitó al Eln a hacer una tregua mientras se discute un eventual cese del fuego en la mesa de diálogos, que según han expresado los negociadores seguirá sin dificultades pese a este impasse. Sin embargo, algunos observadores dicen que habrá que esperar si el fallido cese del fuego mina la confianza entre las partes.



