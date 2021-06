El Comité del Paro decide si pone fin a las marchas

Al cumplirse 44 días de las protestas en Colombia, el Comité Nacional del Paro, CNP, anunciará en la mañana de este jueves “un cambio de táctica y estrategia”. No se descarta que tome la decisión de poner fin a las marchas y los bloqueos, como lo pide un sector de los manifestantes.



El CNP anunció en las últimas horas un cambio de estrategia en relación con su protesta, que consistiría en restarles predominancia a las marchas y los bloqueos. Se espera que sus voceros hagan este jueves un anuncio al respecto, en una rueda de prensa programada para a las 9 de la mañana.



Sobre esto se conocieron algunas declaraciones, como la de Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, tras la reunión del Comité con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de este miércoles, que tuvo lugar en el Hotel Tequendama.



“Puede haber un cambio en lo que se haga, no habrá énfasis en las marchas, pero habrá otro tipo de eventos”, dijo Gutiérrez.



“En la medida en que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta, no debemos arriesgar más vidas de los jóvenes que son quienes han puesto una cuota de sangre muy importante y desafortunada en medio de esta protesta”, dijo el presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, confirmó que este jueves, a las 9:00 de la mañana, el CNP dará una rueda de prensa para explicar lo que sigue.



"Analizaremos qué estrategia vendrá", aseguró, por su parte, William Henry Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.



Es importante recordar que el fin de los bloqueos ha sido una piedra angular en las negociaciones entre el Gobierno y el Comité, que desde el domingo están suspendidas.



Por eso, se espera si con el posible cambio de estrategia se convocará o no a nuevas jornadas de manifestaciones en el país.



En el encuentro del miércoles, los sindicalistas le entregaron a la Comisión un informe sobre la situación de DD. HH. en el marco del paro.



Además de esta reunión, la CIDH siguió este miércoles su agenda de trabajo en el país para escuchar todas las voces posibles: víctimas, familiares, organizaciones y autoridades.



Esta se dio en medio de una jornada de manifestaciones y de un duro informe de Human Rights Watch (HRW), en el que evalúan los hechos de violencia que se han presentado desde el 28 de abril en el país.



En horas de la mañana, el grupo de la misión que está en Bogotá se reunió con la Procuraduría General, la Cancillería y con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como con congresistas de la Comisión de Paz y de diferentes partidos políticos.



De este modo, sostuvieron encuentros con políticos de sectores aliados del Gobierno Nacional, independientes y con opositores al Ejecutivo.



El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan David Vélez le dijo a esta delegación que las movilizaciones sociales pacíficas están consagradas en la Constitución Política y que, como tal, estas no han requerido de la actuación de la Fuerza Pública, pero que “la protesta pacífica no destruye bancos ni incendia CAI”.



De otro lado, el senador Roy Barreras, fuerte opositor al Ejecutivo, le pidió a la delegación del organismo que “escale, si así lo considera, ante las cortes internacionales, las consecuencias jurídicas de un gobierno indolente que ha decidido reprimir la protesta de manera brutal”.



La próxima semana la CIDH entregará unas observaciones generales y emitirá una serie de recomendaciones dirigidas al Estado.



