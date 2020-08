'Un proceso de paz depende de que Eln muestre voluntad’

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que hay pruebas evidentes y está demostrado que el Eln cada día está más involucrado en el negocio del narcotráfico; sostuvo que es un grupo sin unidad de mando y que con su accionar, él mismo le está cerrando las puertas al proceso de paz.

En entrevista con EL TIEMPO, Ceballos, atribuyó los recientes hechos de violencia en el país como la masacre en Samaniego, Nariño, y otros hechos violentos en el Cauca, Chocó y el Catatumbo, Norte de Santander, a la disputa territorial que libran grupos ilegales, entre ellos, el Eln, para hacerse a los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico y Venezuela.





¿Qué está pasando en Nariño, el Cauca, el Catatumbo con el Eln? ¿Cómo ve la situación?



El Eln es un grupo armado que tiene un problema serio de unidad de mando. Su estructura históricamente siempre ha sido construida sobre la base de que hay iniciativas que pueden adelantar los cabecillas de los diferentes frentes en distintas zonas del país. Por un lado el Eln tiene un problema complejo y es que los cinco miembros de su comando central, todos ellos están fuera de Colombia, dos en Cuba, Pablo Beltrán y Gabino, y tres en Venezuela, Antonio García, alias Ariel y alias Pablito. Es una organización que opera en Colombia y en Venezuela pero cuyo comando central no está en el territorio colombiano, eso implica una gran dificultad de unidad de mando y por tanto una gran dispersión de sus estructuras en todo el país.



¿Eso explica la situación en Nariño y otras regiones del país?



La consecuencia de eso es que los cabecillas tomen decisiones totalmente autónomas en algunos casos, y en otras, decisiones arbitrarias. ¿Cuál es el tema frente al narcotráfico? Cada vez más se denota la participación activa del Eln en el control de las rutas y eso se refleja en los enfrentamientos que tiene el Eln en distintas partes del país. En el Catatumbo enfrentado con los llamados Pelusos (Epl) por el control del tráfico de drogas hacia territorio venezolano; Samaniego es un lugar en el cual hay una alta presencia del Eln, que busca mantener el control de las rutas y es de suponer que estas circunstancias que se han venido presentando en la zona se deben a la disputa frente al Eln, que está queriendo iniciar el clan del Golfo con los miembros de la antigua estructura 30 de las Farc.



Pablo Beltrán dice que las masacres como la de Samaniego ocurren en las zonas donde hay presencia militar y da a entender que hay connivencia con grupos ilegales…



Esa aseveración desconoce la realidad y eso denota un poco más la distancia de Pablo Beltrán con la realidad colombiana, él sigue en Cuba y se nota que sigue lejos de la realidad, porque quienes realmente atacan no solamente a la población civil sino a nuestro Ejército y Policía son los grupos como el Eln, el clan del Golfo y las disidencias de las Farc, son los grupos armados que están interesados en negocios como el narcotráfico.



El Eln negó que tuviera alguna responsabilidad en la masacre de Samaniego. ¿Usted les cree?



Si el Eln dice que no fue, este es el momento en que deberían acudir a la Fiscalía, que no lo van a hacer, para decir quien fue.



¿Lo que usted sugiere es que el comando central del Eln no el control sobre su tropa?



Hay una gran dispersión en el mando que dificulta mucho que haya unificación frente a dos temas: frente la voluntad real de llegar a un proceso de paz, eso es lo primero, y eso es lo que incumbe a mi oficina. Y lo segundo, la dispersión en el mando hace que muchos de sus cuadros y de sus frentes estén dedicados a negocios ilícitos que los enfrentan con otros grupos en las regiones perdiendo por supuesto su inspiración política. El Eln está demostrando que cada vez menos tiene un planteamiento político. Están en competencia con otros grupos por negocios de narcotráfico y la minería de extracción ilícita en el sur de Bolívar y en el bajo Cauca antioqueño. Entonces, son rentas ilícitas que en las cuales por supuesto cada uno de los frentes que están bastantes dispersos camina por su lado y se vuelven enclaves que son muy complejos de articular y de controlar.



Entonces el problema es el narcotráfico…



En el fondo lo que hay en Colombia mientras haya grupos como el Eln, como el Clan del Golfo, como los Caparros, los Pelusos y las disidencias de las Farc cuyo objetico es enriquecerse a través del narcotráfico, será muy difícil lograr la paz.



¿Eso significa cerrar las puertas a la negociación, si el Eln cada día está más metido en el narcotráfico?



Nosotros no las cerramos, no hablaría de abrir o cerrar, diría que las condiciones claras para que haya un proceso con el Eln es que devuelvan los secuestrados y dejen las acciones criminales, y dentro de las acciones criminales está el narcotráfico. Recuerde que a las Farc les toco reconocer que estaban involucradas en el narcotráfico y se hizo toda la reforma para la conexidad entre delito político y narcotráfico precisamente para que tuvieran una salida.



Pero esa salida ya no existe…



Nosotros logramos que el Congreso aprobara una reforma constitucional donde la conexidad entre el delito político y el narcotráfico y la conexidad entre delito político y secuestro quedaron prohibidas. En este momento el Eln, o toma o una decisión frente al narcotráfico o él mismo se cierra la puerta a un proceso de paz.



En el escenario, con la ausencia de mando de la que usted habla, los dirigentes del Eln hablando en términos políticos y su tropa dedicada a otras cosas, ¿usted le ve futuro al proceso con el Eln?



Pues depende del Eln, el futuro de los procesos de paz depende de la voluntad de quien quiere hacer la paz. El Presidente de la República ha expresado que hay voluntad en la medida en que el Eln renuncie al secuestro y a los actos criminales incluido el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la instalación de las minas antipersonal.



Eso hoy Colombia, en la implementación de un proceso de paz con las Farc, no es aceptable que haya un grupo que sigan haciendo eso, sobre todo que quieren reivindicar unas razones políticas. No hay ninguna razón válida, ni de carácter político ni de carácter ideológico que justifique secuestrar personas, reclutar menores, instalar minas y narcotraficar, no hay ninguna razón que pueda justificar eso.



Entre la posición del Gobierno y la del ELN ¿esto no deja el proceso en un punto muerto?



No, no es un punto muerto porque el Gobierno tiene un marco legal y constitucional claro, y ese marco ya le da una ruta para poder avanzar o no en un proceso de paz, y en ese sentido el gobierno colombiano no hace nada distinto que cumplir la ley y la constitución. El punto muerto está dado por la falta de decisión clara del Eln de dejar la criminalidad, la violencia y la muerte para dar un paso real a la vida civil. En ese sentido es importante recordar que hay caminos para los miembros de los grupos armados organizados, incluido el Eln para que den el paso a la legalidad.



Entre tanto, mientras en Cuba el Coce dice una cosa y su guerrilla hace otra, el problema aquí es que aumenta la violencia en las regiones…



El Eln no ha entendido el momento histórico y el momento político por el que atraviesa el mundo, y es que ya no hay lugar al uso de las armas para respaldar ningún tipo de ideas. Eso se lo ha recordado el mundo al Eln, se lo han recordado también las Farc al haber dado ese paso; y por supuesto Colombia espera que pasen la página de la violencia y tomen una decisión política y una decisión histórica y es que dejen las armas para dar el tránsito hacia la vida civil.



En el punto de quiebre al que se llegó para negociar con las Farc, ¿En qué fase se está con el Eln?



Esa fase con el Eln ha tenido oportunidad histórica que ellos no han aprovechado y es que se creó toda una justicia de transición que es la justicia especial para la paz frente a la cual ellos nunca expresaron absolutamente nada con respecto a la posibilidad de asumirla. En segundo lugar, hay toda una estructura de implementación de acuerdos hoy a través de reformas legales y constitucionales en las cuales caben todas las posibilidades para dejar las armas y el Eln tampoco ha querido tomar en cuenta esas consideraciones.



Pero con las Farc también un componente militar. ¿Ahí qué se puede esperar?



El gobierno colombiano incluso a través de la política de la Comisión Nacional de Seguridad, que es una de las instancias creadas por los Acuerdos de Paz, tiene el objetivo del desmantelamiento de los grupos armados, eso ha demostrado ser exitoso en los últimos dos años y han sido afectados cabecillas del Eln, del clan del Golfo, de los Caparros, los Pelusos y las disidencias de las Farc. Y por supuesto, el Estado tiene la obligación del desmantelamiento de esos grupos que siguen atentando contra los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. En ese sentido la capacidad del estado en combatir al Eln está plenamente demostrada y seguirá ejerciéndose porque mientras no haya una voluntad de paz por parte de ese grupo el Estado tiene la obligación de combatirlo.



Hoy viernes cuando hacemos esta entrevista, se produce otra masacre en Arauca…



Tristemente se anuncia el posible hallazgo de cinco cuerpos sin vida en la vereda de Cinacuro, en el municipio de Arauca, en esa zona precisamente de lo que veníamos hablando, opera una columna del Eln que se llama Rafael Villamizar liderada por alias Chivas y también opera la estructura décima de las Farc, estas vienen disputándose el control territorial hace meses por el contrabando de varios artículos como la pesca, el queso, la gasolina y principalmente rutas del narcotráfico.



En ese sentido se confirma la presencia del Eln a l otro lado de la frontera, tema que ha venido denunciando el señor Presidente de la República. Estos dos grupos también empiezan a disputarse el control en zonas del territorio venezolano, especialmente en el arco minero por el control de los yacimientos de oro y coltán.



Este año ya van 30 masacres y las víctimas son civiles…



Ese es el fenómeno que están desatando los grupos armados organizados, son masacres cometidas por esos grupos, como usted lo puede verificar son el Eln, el clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y por supuesto las disidencias de las Farc quienes están atentando contra la sociedad civil. En ese aspecto la fuerza pública cumple una labor de seguridad pero son los grupos armados quienes están asesinando a la sociedad civil.

La situación de Mancuso

Hay quienes dicen que este gobierno ha hecho muy poco para traer a Mancuso...



Ahí debe quedar claro que las solicitudes de extradición son formuladas por los jueces de la República. El ritmo de las solicitudes de extradición tendrá el ritmo de avance de la justicia. En ese sentido, Colombia a través de su gobierno ha venido respondiendo a las solicitudes que han hecho los tribunales, tanto de Barranquilla como de Bogotá, y en ese sentido no ha dejado de hacer los esfuerzos necesarios para tramitar esa extradición.



De hecho, la noticia que tenemos hoy (viernes) es que tres circulares rojas de Interpol están activas por solicitud de los jueces y por la acción de la Policía Nacional, la Cancillería y el Ministerio de Justicia; y en ese sentido esas órdenes de captura implican que si Salvatore Mancuso es dejado libre en los Estados Unidos por la decisión de un juez inmediatamente debe ser recapturado para responder a esas circulares.



De igual manera, si viaja a cualquier país del mundo que sea parte del tratado de Interpol, hay más de 190 países miembros que tienen la obligación de capturarlo.



También hay críticas por el anuncio de acudir al Tribunal Europeo…



Sobre eso hay que decir que las víctimas de Mancuso tienen todo el derecho a través del sistema de queja individual de acudir al Tribunal Europeo de derechos Humanos para que se deriven de cualquier acción de las víctimas responsabilidades para los estados miembros que no procedan en la investigación y juzgamiento de Mancuso.



A veces los análisis académicos desconocen los derechos de las víctimas y eso no es posible.



También se dice que las veces que se ha caído la extradición de Mancuso se deben a errores del Gobierno…



No, en eso hay total claridad, de nuevo, el origen de las solicitudes de extradición está en los tribunales, el gobierno solo puede avanzar en el trámite de acuerdo con las solicitudes que hacen por parte de la justicia. En sentido creo que se han superado las dificultades que a veces tienen un carácter puramente técnico. Le explico, una de las solicitudes de extradición falló porque hubo una decisión de los tribunales de justicia y paz de unificar los procesos de Mancuso y al hacer esa unificación se interpretó que él ya había cumplido su pena. Ahí no hay mala fe de los tribunales, ahí hubo un tema de interpretación que puede generar, por supuesto, efectos negativos, pero la buena noticia y lo que hay que resaltar es que ya tenemos tres circulares rojas y solicitudes de extradición perfectamente formuladas y estamos a la espera de respuesta frente a las mismas. Y el Tribunal Superior de Bogotá había decretado la libertad a prueba de Mancuso, pero después de hacer una revisión, de nuevo dictó orden de captura, lo cual permitió tramitar de nuevo la solicitud de extradición.



CARLOS CAMACHO

Redacción Política