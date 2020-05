Residente y Santos hablaron de paz y pandemia

En el escenario de la cultura son pocas las voces tan comprometidas con la situación social como el cantante puertorriqueño Residente. Por eso, cada vez tiene más audiencia entre los sectores políticos. En las últimas horas tuvo una charla a profundidad con el expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.



No es la primera vez que el cantante transmite estas conversaciones; en los últimos dos meses, el cantante ha entrevistado a presidentes y expresidentes de América Latina, entre ellos José Mujica, expresidente de Uruguay y Alberto Fernández, actual presidente de Argentina.



En la conversación que sostuvo con Santos, hablaron sobre la lucha contra la pobreza, las políticas para combatir el narcotráfico y los resultados del acuerdo de paz en Colombia.



Santos dijo que este este es un momento para pensar en América Latina: "Somos el continente más desigual, que estaba creciendo a la tasa más baja, que tiene una corrupción muy acentuada; de manera que llegamos muy débiles a esta pandemia y eso, ojalá, nos puede hacer reflexionar sobre por qué durante tanto tiempo hemos sido el continente del futuro", agregó que, en general, ha habido falta de gobernanza y que se debe generar un nuevo liderazgo para hacer los cambios que se necesitan; especialmente, en materia de desigualdad.



Santos se refirió sobre las políticas de drogas y dijo que hay que invertir en salud y en educación porque las personas adictas están enfermas, no son criminales; por lo tanto, considera que es un tema que se debe tratar como un tema de salud pública. Sin embargo, reconoció que es un tema complicado porque "la mano dura es muy popular, políticamente. A los gobernantes les gusta decir que hay que acabar con los drogadictos y con los narcotraficantes; por eso la política punitiva es la que ha imperado."



Otro de los temas que tocó el cantante fue el de la desigualdad social de Colombia y de Puerto Rico, Santos dijo que hay que avanzar hacia un sistema económico más justo, que en lugar de acumular riqueza, se distribuya; agregó que considera que la pandemia puede ayudar a que eso se concrete.



Más adelante, Residente le planteó a Santos su visión sobre la política, comentó que se imagina un futuro sin partidos políticos que dividan a la gente: "Viniendo de un país colonizado, viendo las necesidades que hay en el mundo, ¿no cree que la política se debería construir desde otro lugar?", a lo que Santos respondió que esta pandemia ha servido para quitarle el velo a muchos problemas "ojalá que eso sea lo que produzca un cambio, las crisis, las tragedias producen nuevos liderazgos; nuevos políticos y líderes que tengan unos intereses diferentes, que no sea para mantener el poder, sino para servirles a la mayoría de los ciudadanos".

