Hacia las 9 de la noche del sábado, el país conoció el comunicado conjunto entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las extintas Farc Estado Mayor Central en el que se confirmaba la instalación de una mesa de negociación. Esto vino acompañado del anuncio de la búsqueda de un cese al fuego bilateral.



De esta forma, se dan los primeros logros formales ante unos diálogos exploratorios que comenzaron pocos días después de que el presidente Gustavo Petro llegó al poder.



El 29 de agosto de 2022, se conoció un comunicado en el que las disidencias de Iván Mordisco, que para ese momento se creía muerto, tenían interés en iniciar diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, esto en el marco de su política de ‘paz total’,



El sábado 17 de septiembre de 2022, también en la noche, se conoció un comunicado conjunto entre el comisionado Danilo Rueda, un delegado de la disidencia de Iván Mordisco y los observadores internacionales del gobierno de Noruega y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.



Este salió tras una reunión exploratoria, llevado a cabo en Caquetá, en que acordaron un “acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la ‘paz total’. En ese mismo comunicado ya se comenzaba a hablar de la necesidad de un cese al fuego bilateral.



Además del comunicado, se revelaron fotografías en las que el comisionado Rueda aparece sentado con los cuatro representantes de las disidencias y el jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Rosede, y Dag Nagoda, delegado por Noruega.



Luego, la voluntad de negociación del Estado Mayor Central fue reiterada por su comandante, Iván Mordisco, que reapareció ante la opinión pública luego de que en el gobierno de Iván Duque se informara que supuestamente había muerto en combate. También hizo el anuncio de un cese unilateral de su grupo a favor de la Fuerza Pública.



Como parte de muestras de una supuesta voluntad de paz, el grupo de Mordisco anunció en diciembre del año pasado un cese al fuego unilateral por la época decembrina. En ese momento el presidente respondió en su cuenta de Twitter: “Esperamos que se consoliden verdaderos procesos de paz”.



Pocas horas antes del 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con la noticia de declaraba el cese al fuego con varios de los grupos vinculados a la ‘paz total’, entre estos la disidencia Estado Mayor Central.



Contrario al Eln, el grupo de Mordisco aceptó la decisión unilateral del primer mandatario y se acogió al cese de hostilidades establecidas en el decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022.



El dos de enero se conoció una resolución del gobierno nacional en la que se solicitó la suspensión por 15 días de órdenes de captura de tres líderes de dicha disidencia: Willinton Heano Gutiérrez, 'Olmedo', Carlos Eduardo García Téllez, 'Andrei' y Sandra Milena Niño Guerrero.



El 8 de febrero se informó a a la opinión pública sobre la firma de un protocolo de cese al fuego entre las disidencias de Iván Mordisco y el gobierno colombiano.



Casi un mes después se conoció una nueva solicitud para suspender las órdenes de captura en contra de 19 líderes del Estado Mayor Central. No obstante, en esa ocasión, la Fiscalía se negó a cumplir con una parte de las solicitudes debido a que varios de los que aparecían en los listados ya habían participado del proceso de paz de la Habana, es el caso de John Mechas.



La demora en la suspensión de las órdenes de captura frenó el encuentro entre la dirigencia de dicha disidencia para definir quiénes serían los voceros en una eventual mesa de negocación con el Gobierno.



El 8 de marzo, Gustavo Petro envió una carta a la Fiscalía en la que volvió a solicitar la suspensión de las órdenes de captura en contra de 19 miembros de dicha disidencia y dejó claro que estos eran voceros de este grupo con el que se iba a llevar a cabo un diálogo de orden político.



Bajo esta nueva solicitud, el fiscal Francisco Barbosa levantó las órdenes de captura a Edgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson de Jesús González, Willinton Henao Gutíerrez, Carlos Eduardo García Tellez, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilmar Pasu Rivera, Luis Carlos Pinilla, Anderson Andrei Vargas, Óscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliécer Palomeque. Esta vez quedó excluido Jhon Mechas.



El 13 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente que habría mesa de diálogo con el grupo disidente. “Comienza un segundo proceso de Paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central”, dijo el primer mandatario en un trino tras su visita a Rosas, Cauca.



A comienzos de abril se llevó a cabo en los Llanos del Yarí la reunión entre las cabezas del Estado Mayor Central. Allí se definió el nombre de los voceros que participarían de los diálogos de paz. En el marco de este encuentro también se hizo una convocatoria al público al campamento de dicha disidencia. Este hecho causó polémica, puesto que hubo fiestas y se cuestionó que Mordisco reapareciera con carros de lujo y con armas de poderoso calibre.



Se esperaba que a mediados de mayo se estuviera haciendo la instalación oficial de la mesa de diálogos con el grupo disidente de Mordisco. Sin embargo, se tuvo que aplazar debido a que no se habían levantado todas las órdenes de captura y falta de coordinación en los mecanismos de monitoreo.



El 22 de mayo se conoció que cuatro menores de edad de la comunidad indígena Murui fueron reclutados y asesinados por el Estado Mayor Central. “El día de ayer se conoció el asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, dijo la presidencia.



Por estos hechos, el Ejecutivo decidió levantar en cuatro departamentos el cese al fuego. La respuesta del grupo disidente fue romperlo de todo y hasta profirió amenazas en contra del proceso electoral de octubre. Ahora, poco más de un mes después, se retomaron los diálogos y se anunció la instalación formal de una mesa.