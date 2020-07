El balance de la canciller sobre el proceso de paz

Canciller Claudia Blum hace un balance de los avances presentados el pasado 14 de julio en la sesión trimestral del Consejo de Seguridad sobre la Misión de la ONU, para la Verificación de la Implementación del Acuerdo de 2016 en Colombia.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, reiteró el compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo de paz. Resaltó que el Proceso sigue avanzando y no se ha interrumpido, pese a la pandemia.



La Canciller presentó los avances en la reincorporación, dijo que los proyectos productivos de los excombatientes crecieron un 71 % en el primer semestre de este año, frente al mismo período del año pasado.



Durante el Consejo, la canciller afirmó que el Gobierno del presidente Duque está comprometido con la construcción de la Paz con Legalidad y que el apoyo de las Naciones Unidas es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza: “En medio de la actual crisis mundial, no disminuiremos nuestros esfuerzos y seguiremos dedicando todos los recursos posibles para lograr los resultados que nuestros ciudadanos merecen.

Canciller Claudia Blum hace un balance de los avances presentados el pasado 14 de julio en la sesión trimestral del Consejo de Seguridad sobre la Misión de la ONU, para la Verificación de la Implementación del Acuerdo de 2016 en Colombia https://t.co/SdPcopLe8S pic.twitter.com/dOFRW3G3mK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 16, 2020

De la misma manera, Blum dijo que: “La implementación es un proceso de dos vías y requiere el compromiso efectivo tanto del Estado como del partido político Farc. Mi Gobierno reitera la necesidad de que la Misión de Verificación exija a los miembros de las Farc el cumplimiento de la entrega de información relativa a: las rutas del narcotráfico; la localización de personas desaparecidas; la entrega de bienes que contribuyan a la reparación de las víctimas; el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos disidentes; y la localización de minas terrestres, entre otros”.



Estas últimas declaraciones fueron rechazadas por el componente Farc; Rodrigo Granda, integrante del Consejo Político Nacional del Partido afirmó que “pedirnos que las Naciones Unidas nos presione para entregar las rutas del narcotráfico, nosotros nunca fuimos una organización de mafiosos o de narcotraficantes, fuimos una organización político-militar alzada en armas”. Además, Granda señaló que han trabajado en la ubicación de los restos de personas dadas por desaparecidas.



Balance reunión CSIVI COMPONENTE FARC pic.twitter.com/X4PPLrSY3w — CSIVI_FARC (@csivi_farc) July 16, 2020

