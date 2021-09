Verdades silenciadas con el asesinato del último comandante del frente 30

Arnoldo Medina Urcué, nacido en la comunidad nasa del norte del Cauca, fue guerrillero desde los 13 años. Estuvo durante más de tres décadas con las Farc, la guerrilla que a sangre y fuego, entre los 80 y los 90, impuso su dominio en tierras de las comunidades indígenas del Cauca y que mantuvo a ese departamento como uno de los principales escenarios del conflicto armado en Colombia.

Una situación que poco ha cambiado hoy, cinco años después de la firma definitiva de la paz, porque el Estado no apareció, al menos no como lo había prometido, para copar esos espacios geográficos estratégicos que quedaron a la deriva con la desmovilización.



Eran las seis de la mañana del 30 de abril del 2021 cuando siete hombres armados llegaron a la finca La Agustina, vereda Mandivá, del municipio de Santander de Quilichao. Entraron a la casita donde Arnoldo, a quien en la guerrilla conocían como 'Nelson Rodríguez', residía con su esposa y dos de sus hijos, a quienes amarraron durante casi una hora. A él lo llevaron a una quebrada ubicada en la parte baja de la finca, donde lo asesinaron con dos tiros.



(Le recomendamos: ¿Por qué el Gobierno vuelve a atacar el proceso de paz?)



El mismo día en que ocurrieron los hechos la Fiscalía empezó la investigación del crimen, que sigue en etapa de indagación. Semanas antes de su muerte, Arnoldo había ido a la Fiscalía a denunciar que había recibido amenazas y que su vida estaba en peligro. Murió sin recibir respuesta y tampoco le valió el esquema de seguridad colectivo implementado para proteger a los ex Farc que, como él, decidieron apostarle a la paz. Según cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), Arnoldo Medina fue el excombatiente número 272 –de 287– asesinado a partir de la firma del acuerdo negociado en La Habana.

Facebook Twitter Linkedin

Arnoldo Medina, firmante de los acuerdos de paz. En la guerra fue excomandante del frente 30 de las Farc-Ep Foto: Cortesía

Su proceso de reincorporación a la vida civil comenzó en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Carlos Patiño de La Elvira, en Buenos Aires, Cauca. Es el mismo ETCR que ha sido constantemente acosado por los actores del conflicto —Eln, disidencias de Farc y narcos purasangre— que han impedido que el departamento sienta los beneficios del desmonte de la guerrilla más antigua del país. De los 140 exguerrilleros que iniciaron su retorno a la vida civil en La Elvira, hoy solo quedan 40.



“Nelson salió como salimos muchos de esa zona, con un grupo de amigos y de conocidos para ver cómo seguíamos adelante y empezar a gestionar nuestros proyectos productivos”, dice Gustavo Arbeláez, uno de sus antiguos compañeros de guerra. Así fue como Arnoldo llegó a Santander de Quilichao, donde vivía en una finca familiar y lideraba dos proyectos productivos de piscicultura y avicultura.



(Puede leer: Comunes busca un 2022 con un poco más de brillo)



Hasta esa finca, en la vereda Mandivá, llegó Ana María Toncel, abogada de confianza del partido Comunes, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al partido ampliar la información para el Caso 01, sobre “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, que es como la JEP llama a los secuestros cometidos por las Farc. Arnoldo no era un desmovilizado cualquiera: era el último comandante vivo del frente 30, la misma estructura criminal que perpetró el secuestro de los diputados del Valle y que fue protagonista de primer orden en la violencia en el puerto de Buenaventura y en todo el Pacífico caucano.



Con la abogada, Arnoldo inició un proceso de reconstrucción y contrastación de la información que poseía la JEP sobre la organización del frente y casos específicos de secuestro en el Puerto. También colaboró con la Comisión de la Verdad e hizo toda la ruta de aportes, entrevistas sobre el funcionamiento de milicias, recordó su trayectoria en las Farc y habló sobre la conformación del frente 30, además de acudir a jornadas pedagógicas.



(Además: Análisis: Los retos del desarme, desmovilización y reincorporación de combatientes)



Aunque Arnoldo no fue formalmente llamado a comparecer ante la JEP, estaba aportando información valiosa al sistema de justicia transicional. Además, por su condición de mando de ese frente —que en su momento llegó a girar, por cuenta del narcotráfico en la zona del Pacífico, tres de cada diez pesos que recibía el Secretariado de las Farc—, el nasa que llegó a comandante de la guerrilla conocía información clave sobre las mafias que aún hoy asustan en esa región.

Una vida en la guerra

Facebook Twitter Linkedin

Arnoldo fue asesinado el 30 de abril de 2021, en su casa, en Santander de Quilichao. Foto: Cortesía

Arnoldo aprendió a leer y a escribir en la guerrilla. Inicialmente ingresó al frente sexto de las Farc, estuvo también en la temida columna móvil Daniel Aldana y terminó en el frente 30. Tenía fama de ser un hombre que escuchaba y esa cualidad y su origen lo convirtieron en el interlocutor de la guerrilla con las comunidades étnicas.



“Siempre era una persona muy calmada, que escuchaba. Era el último en opinar y era quien recogía el balance o el consenso. Era un convencido del diálogo, de la palabra, era un don que tenía por naturaleza y que nosotros debíamos de canalizar positivamente para la organización”, asegura Arbeláez. Y también tenía fama de guerrero, de no rehuir el combate.



(Le puede interesar: Ordenan a Policía crear estrategia contra estigmatización de exguerrilleros)



Pero, así como fue un hombre decidido en la guerra, también lo fue para defender la importancia del proceso de paz. De hecho, durante el proceso de dejación de armas, fue el encargado de vigilar, en representación de Farc, los dos contenedores con el armamento que luego sería fundido para convertirse en la materia prima de Fragmentos, la obra de la maestra Doris Salcedo que se exhibe como testimonio del proceso de paz en el centro de Bogotá.



“Nelson era una persona que decía que el honor de la palabra y su valor tenían mucho significado —afirma Ana María—. Decía que, si las Farc se habían comprometido a dejar las armas, a reincorporarse por el proceso de paz, eso era lo que había que hacer porque ya la palabra estaba empeñada y había que hacer todo lo posible por salir adelante y no retomar las armas”.

*Espere este domingo 26 de septiembre de 2021 un especial multimedia sobre el asesinato de excombatientes de las Farc.

María Isabel Moreno Muñoz*

En Twitter: @unaatalaya

Especial para EL TIEMPO