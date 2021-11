'El acuerdo es fundamental para solucionar algunos problemas del país': ONU

Valledupar fue este viernes el escenario para un encuentro académico alrededor de la conmemoración de los cinco años del acuerdo de paz con las Farc, auspiciado por las Naciones Unidas.



'Tejiiendo un acuerdo por la vida' fue el nombre del evento en el que no solo estuvo la Misión de Verificación de la ONU, sino que también contó con la presencia del Gobierno, el padre Darío Echeverry y los excombatientes en cabeza del excomandante ‘Joaquín Gómez’ y Rodrigo Granda. Por supuesto que también estuvieron los jóvenes de la región.



El padre Darío Echeverry y el excomandante Joaquín Gómez.

La primera parte del evento se centró en cómo desde la cultura se puede trabajar en la implementación. “La cultura es un camino totalmente abierto hacia La Paz”, dijo Yerlis Alvarado, de Son de paz, una organización cultural que trabaja con la Reconciliación en el Cesar.



Por su parte, para el caricaturista Matador, este proceso de paz, “con sus falencias, es una verraquera”.



Por otro lado, el músico Tato Marenco dijo que en eso es clave la tolerancia y tratar de entender a los demás.



El segundo panel fue sobre el presente y futuro del acuerdo de paz en el Caribe.



Imelda Daza, dirigente política de izquierda, calificó de lamentable que la mayoría de los colombianos no conozcan el acuerdo de paz pues creen que se hizo solo para las Farc cuando en realidad se hizo para solucionar parte de los problemas del país.



Ella también planteó la necesidad de la liberación de la tierra productiva en el país, asegurando que la reforma agraria es una asignatura pendiente en Colombia.



El exguerrillero Rodrigo Granda dijo que a pesar de las dificultades, existe la necesidad de una pedagogía sostenida. En ese sentido, aseguró que la comunidad debe empoderarlas del acuerdo.



Planteó que el próximo sea un gobierno de transición que permita implementar el acuerdo.



Raúl Rosende, Ismelda Daza, Rodrigo Granda, Andres Echeverría y Lucia Meneses.

Sobre el tema de las víctimas dijo que muchas de ellas lo que quieren es la verdad, saber quién dio la orden. Recordó que a ellos se les acusa de delitos graves y que están respondiendo.



Raúl Rósende, jefe de verificación de la Misión de la ONU dijo que en el acuerdo está la respuesta a los grandes problemas nacionales. “El acuerdo es fundamental para solucionar algunos de los problemas del país. Eso creemos en la ONU”, dijo Rosende. Insistió en la necesidad de profundizar la implementación del acuerdo



A pesar de todas las dificultades, hasta el punto que hoy hay más de 300 excombatientes muertos, el acuerdo de paz se mantiene vivo.



Sobre la estigmatización, indicó que se estigmatiza arriba pero la gente se mata abajo, por ello insistió en que eso conlleva a que se incrementen los asesinatos a la elección correcta.



Andrés Echeverría, subdirector de la Agencia Nacional de Reincorporación, dijo que este es un proceso que será largo, pero destacó que se ha venido reconstruyendo.



En conclusión de este panel se podría decir que, cómo dijo Rosende, hay que mantener la llama del acuerdo vivo y hay que mantenerlo en la agenda. Para él la estigmatización es el camino más corto para caer de nuevo en la violencia.



Guillermo Torres o ‘Julián Conrado’, exguerrillero de las Farc, dijo que la verdadera paz debe ser con justicia y amor.



“Si tú me amas no me matas”, dijo el alcalde de Turbaco, Bolívar. Agregó que no se puede hablar de paz sino se toca el problema de la corrupción. “Ese es uno de los temas que más violencia genera en el país”, añadiendo que para él es necesario “imponer la paz ”



Por otro lado, el padre Darío Echeverry indicó que la paz debe darse sin excluir a nadie, y que todos debemos ser artífices de esa paz. El sacerdote consideró que la paz sin reconciliación se vuelve un “infeliz papel firmado” e insistió en la necesidad de que los colombianos conozcan los acuerdos de paz



‘Finalmente, Joaquín Gómez’, ex comandante de las Farc, lamentó la estigmatización que hay sobre los excombatientes. Y dijo que esto incluso viene desde el Ejecutivo.



