¿Qué efectos tendrá la carta enviada por Colombia a Cuba sobre el Eln?

La dura comunicación enviada por Colombia a Cuba, en la que conmina al gobierno de la isla a que entregue a los cabecillas del Eln que aún están en su territorio causó un remezón en el país por las implicaciones que esto podría tener en el futuro cercano.



En la misiva se asegura que la isla no puede seguir refugiando a personas señaladas como terroristas. Incluso, recuerda que esa guerrilla está aliándose con la disidencia de las Farc que encabezan ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’.

“Quienes ahora dan la espalda y traicionan el acuerdo que contribuyeron a construir, anuncian una alianza con el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (Eln), dos de cuyos máximos jefes, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quienes se encuentran en la República de Cuba”, precisa la comunicación.



Expertos consultados por EL TIEMPO aseguraron que, si bien esto podría generar un clima de opinión adverso a nivel internacional para Cuba, no generará por lo pronto efectos prácticos.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, explicó que ya este pedido había sido realizo por Colombia a comienzos de este año y el gobierno de La Habana sentó una postura y no se ve por qué ahora Cuba vaya a cambiar su posición.



“Cuba no tiene por qué cambiar su postura como lo hace Colombia de un gobierno a otros. Es complicado que internacionalmente vaya a tener eco este argumento de que Cuba está apoyando a terroristas, cuando hace relativamente poco tiempo el Estado les había otorgado estatus políticos”, expresó Jaramillo.



De acuerdo con el académico, Colombia le apuesta más a visibilizar a ocupa ante la comunidad internacional, pero esto no tendrá efectos prácticos en cuanto decisiones sobre los cabecillas del Eln que se encuentren en este territorio.



“Esto compromete el rol que puede jugar Cuba en futuros procesos de paz, no se puede olvidar que ese país ha sido un garante en el que confían las partes tanto en las negociaciones con las Farc como con el Eln”, dijo Jaramillo.



En su carta, el gobierno colombiano asegura que “hará respetar la Resolución 1373 del 28 de septiembre del 2001, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo cual denunciará ante las más altas instancias de la ONU, aquellos Estados que alojen, protejan, financien o permitan la circulación en su territorio, de miembros de grupos que hayan cometido, cometan o planeen cometer actos terroristas en Colombia”.



Sin embargo, como lo dijo el profesor de la Universidad Externado Jorge Iván Cuervo, desde el punto de vista de Naciones Unidas esto tiene “muy pocos efectos”.

“Los miembros del Eln llegaron a Cuba en medio de una negociación (…) El Consejo de Seguridad no podría producir un informe porque va a tener el veto de Rusia y de China, de tal manera que el envío de eso a Naciones Unidas es un saludo a la bandera”, aseguro Cuervo.



Esta dura carta se conoce 15 días después de los anuncios de ‘Márquez’ de volver a las armas y 72 horas después de la orden del régimen de Nicolás Maduro de realizar ejercicios militares en la frontera.



