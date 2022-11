En 10 de los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia, el periodista y escritor Eccehomo Cetina realizó un recorrido para recopilar las historias de 24 líderes y lideresas que aún enfrentan la violencia en el país.



Somos líderes de Vida es el nombre del libro que agrupa dichas narraciones y será lanzado el próximo 29 de noviembre en el Teatro Colón a las 6:30 p. m., con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), en alianza con Tribu Marketing Clúster. En diálogo con EL TIEMPO, el autor explica por qué es importante narrar las atrocidades y hace un llamado a proteger a los líderes sociales.



¿Cómo hizo la reportería para escribir libro? ¿Qué encontró?

Este libro se realizó durante todo el año en las zonas Pdet. Yo recorrí seis departamentos. Hay unos líderes que están trabajando allí muy activamente con las comunidades. Por ejemplo, hay líderes en el Cauca. Unos líderes y lideresas que están mano a mano allá con la comunidad en Lomitas, en Santander de Quilichao, están enfrentados al peligro de disidencias de Farc y de grupos paramilitares, que es el neoparamilitarismo. Están allí haciendo explotación de recursos minerales ilegalmente y explotación ilegal de cultivos ilícitos. Estas mujeres, pese a las amenazas, siguen poniéndole el pecho a los problemas de su comunidad.

A propósito de esto, en Córdoba, una región muy afectada por el paramilitarismo, ¿qué encontró?

En Córdoba encontré que es un territorio bastante difícil para ejercer el liderazgo. Al entrar a Córdoba a visitar a Miriam Barrera, una líder que estaba en el corregimiento de Villanueva —donde nació el paramilitarismo de la casa Castaño—, hay una escuela donde ella me atendió. Este colegio todavía tiene un nicho levantado a nombre de Fidel Castaño donde se agradece la construcción de esta escuela. No ha habido nadie del Gobierno que haga una revisión por las víctimas que allí todavía buscan a sus familiares por desaparición o reclaman una reparación integral ante el Gobierno. Es un territorio difícil que todavía tiene vivos y ha convalidado a quienes fueron violentos y les hicieron tanto daño a estas comunidades. El libro tiene 200 páginas de relatos y también de fotografías donde estos líderes, por primera vez, ponen en contexto completo todo su trabajo.

Placa en el Colegio Liceo Villanueva con inscripción de Fidel Castaño. Foto: Juan Acosta.

¿Cómo homenajea el libro a estas personas sin revictimizarlas?

Ante todo, ellas se hacen llamar sobrevivientes. Ellas tienen resiliencia, que es ese poder restaurativo natural que ellas tienen de levantarse en medio de la tragedia. Con su trabajo les dan ayuda a otras personas víctimas de violencia sexual o víctimas de violencia. Estas lideresas y estos líderes no son revictimizados porque lo que hay allí es la prueba diciente de que ellos se han levantado de entre las cenizas. El libro destaca justamente eso. Los desafíos que han tenido que enfrentar. Ellos mismos han sido víctimas de violencia, pero también muestra cómo han sacado adelante los múltiples proyectos por sus comunidades. El líder es un puente, una ruta que lleva a la comunidad a los proyectos institucionales. Las comunidades, si no los tuvieran a ellos, no tendrían posibilidad de entender el laberinto burocrático para que el Estado pueda hacer presencia y pueda desarrollar proyectos en sus comunidades. Esa es la importancia del líder. Por eso, a los grupos armados organizados, dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, no les interesa que los líderes estén haciendo eso. En el fondo, ellos de víctimas no tienen nada. Es decir, ellos están amenazados, pero son personas valientes, que tienen un gran poder, y ese poder radica en el trabajo y la tenacidad constante para sacar adelante a su comunidad.

¿Cómo han llevado el duelo causado por el conflicto armado estos líderes y lideresas?

Ellos han podido curarse el alma a través del trabajo por los demás. Han logrado, de alguna manera, recomponerse de sus tragedias personales. Por eso, el libro no lo revictimiza, sino que los exalta. Estas narraciones del libro son un parte de victoria de aquellas personas que no murieron. Ellos, con su trabajo, están rescatando la memoria de los que aún siguen desaparecidos. Es un relato es un relato positivo sobre el trabajo que ellos vienen realizando pese a las dificultades que hoy deben enfrentar. Los líderes no tienen la ayuda de parte del Estado que necesitan. Las garantías de parte del Estado en la salvaguardia de sus derechos.

Hay que explicarles a las personas que están en zonas del país que no sufren el conflicto con la misma intensidad que en estas regiones que la violencia sigue y no es un tema del pasado.

Las dificultades siguen porque el problema no se ha extirpado. El problema del narcotráfico y la explotación ilegal de minerales está en todas las regiones, así como los monocultivos que han sacado de sus tierras a los labriegos. Esto es un tema de despojo que continúa. Esos problemas no han terminado y ahí es donde los líderes continúan su trabajo. El hecho de que haya, por ejemplo, un cambio de Gobierno, progresista en este en este caso, no quiere decir que ya el problema desapareció. El problema continúa. Es ahora cuando los líderes están esperando de parte de un gobierno progresista que se les atienda para que se le salvaguarde su trabajo. A mi manera de ver, hay varias formas de salvaguardar el trabajo de los líderes. Una de esas es la seguridad. También, un trabajo grande de parte del Estado para suprimir las brechas sociales y la pobreza que hay en los territorios. Además, que el Gobierno o el Estado emprenda una campaña para dar a conocer el trabajo de estas personas.



¿Cómo les ayuda a los líderes y lideresas la visibilidad?

Si el trabajo de ellos se conoce, se les quita el estigma que tienen los líderes. Al quitar el estigma, el líder deja de ser un objetivo para mucha gente: no simplemente los grupos armados violentos, sino aquellos políticos y gamonales que llevan y ostentan el poder corrupto de algunas regiones del país y ven en los líderes a unas personas que permanentemente están ejerciendo el papel de las entidades que deben fiscalizar, cuidar y controlar los recursos públicos. Los líderes se convierten así en un enemigo, pero eso el Estado tiene que saberlo y emprender una campaña para que al líder y su trabajo se le conozca. Al conocer su trabajo, se protegen sus derechos, porque la gente va a valorar en todo el país que los líderes no son un enemigo.

¿Qué es lo que más lo impactó durante la redacción de este libro?

Lo que más me impacta es que los líderes han sido utilizados para convalidar programas dentro de los planes nacionales de desarrollo, pero, finalmente, los líderes que son utilizados de esta manera no obtienen nunca lo que necesitan. Por ejemplo, la Ley de Tierras no ha sido implementada totalmente y va a cumplir 30 años. Eso es absurdo cuando el tema central en el país para lograr la paz es un tema de tierras. Este convoca a las comunidades negras, por ejemplo, a las cuales se les ha quitado mucha tierra en este país y hoy por hoy hacen parte de un tema de monocultivos. Son tierras que no se han devuelto y se les han quitado a estas comunidades esos títulos colectivos. Lo mismo a las comunidades indígenas. Se habla del líder coyunturalmente y de la importancia de su trabajo, pero, institucionalmente, yo no he visto que ellos sean importantes para proteger sus derechos, que tengan voz y voto institucionalmente para exigir cosas para sus regiones. Ellos trabajan con las uñas. Hay algunas entidades como Fupad y Usaid que invierten recursos para poder prepararlos a ellos. Para llevar a cabo programas fundamentales que tienen que ver con el tema de apropiarse del territorio. Los líderes no son personas preparadas universitariamente. Algunos escasamente terminaron su bachillerato o su primaria y son personas que tienen que enfrentarse a conocer códigos, normas, leyes y la Constitución para poder ejercer su trabajo. ¿Cómo se va a proteger un líder integralmente si no tiene aquello?

¿Esta narración es una forma de humanizar a los líderes sociales, que se han vuelto una especie de lugar común discursivo de distintos sectores ideológicos que le dan connotaciones negativas? ¿Busca que no sean solo una cifra, sino que sean nombres con rostros?

"Narrar las atrocidades no es una manera de revictimizar, es una manera de curar a través de la memoria. Uno no puede borrar aquello que ha dolido tanto. Las heridas no se cubren, deben curarse". FACEBOOK

TWITTER

Sí. Yo siempre digo que la palabra y la narración curan. Los libros de reportajes periodísticos como este, si tienen alguna pretensión, deben tener que ver con la importancia histórica y la memoria que conlleva publicar un libro de estas historias. Más allá de la importancia histórica de ser memoria, un relato cura. En la Segunda Guerra Mundial, después de ser juzgados los cabecillas nazis en el Tribunal de Núremberg, la nueva Alemania que surgió fue una para contar todas las historias. Narrar las atrocidades no es una manera de revictimizar, es una manera de curar a través de la memoria. Uno no puede borrar aquello que ha dolido tanto. Las heridas no se cubren, deben curarse. La importancia de este libro es que el relato de los líderes, que cae en la narración periodística, le quita esa narración a la politiquería que ha ideologizado el trabajo de los líderes. Entre los políticos de izquierda y los políticos de derecha, han ideologizado el trabajo de los líderes. Este libro pretende desideologizar los derechos y los trabajos de los líderes, porque eso no tiene color político. Cada colombiano debe proteger el trabajo de los líderes. Para mí, es supremamente importante este libro porque estoy hablando de vivos, no de muertos.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

REDACCIÓN POLÍTICA DE EL TIEMPO.