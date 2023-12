Duro reclamo de congresista de Curules de Paz al Gobierno por asesinato de líder social

El asesinato del líder indígena del pueblo Nasa, Phanor Guazaquillo Peña, perpetrado el pasado domingo 3 de diciembre por sicarios en el casco urbano de Puerto Asís, en Putumayo, generó un duro reclamo del representante William Aljure, de las Curules de Paz, hacia el Gobierno nacional y, particularmente, al presidente Gustavo Petro.



(Además: ¿Por qué el presidente Petro se unió a un tratado con tan exóticos países?).

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Guazaquillo Peña, quien fue exconcejal en el municipio de Puerto Asís, se encontraba en las exequias del también líder indígena Manuel Carlosama cuando hombres armados lo atacaron.



“Se encontraba acompañando el entierro de otro líder, Manuel Carlosama, quien había perdido la vida en un accidente de tránsito, cuando un sicario lo asesinó, propinándole varios impactos con arma de fuego”, mencionó Indepaz en un comunicado oficial.



Aljure pidió la palabra durante la plenaria de este lunes para recordar al líder social, a quien reconoció como uno de los hombres clave en la construcción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc.



(Le puede interesar: 'Es un triunfo para la legalidad': Restrepo tras fallo de la Corte sobre la 'paz total').



“Ese hombre abandonó su territorio para ayudar a construir la paz y hoy es un muerto más. (...) Era un hombre que soñaba con una paz estable duradera en su territorio y eso me duele”, señaló el congresista visiblemente conmovido.

Hoy pido un minuto de silencio en la Cámara de Representantes para rendir un sentido homenaje a Phanor Guazaquillo, líder social, indígena NASA y compañero de lucha con quien estuvimos en este trasegar buscando la Paz desde CONPAZCOL, ayer su vida fue silenciada como la de muchos… pic.twitter.com/kLL4vfmqaT — WilliamAljure (@WilliamAljure) December 4, 2023

Durante su intervención también le hizo un duro reclamo al ministro Luis Fernando Velasco. “Le estoy hablando de Phanor Peña, el hombre que le presente y que le pedí que cuidáramos y ayer lo mataron, pero no quiero que el presidente Petro ni tampoco el de la UNP me llame y menos usted Velasco a preguntar qué vamos a hacer con ellos, porque ya para qué lo vamos a llamar si lo hubiéramos podido sacar ayer o antier de la comunidad”, agregó mientras otros congresistas golpeaban los pupitres.



(Lea también: El mensaje del presidente Petro celebrando el concierto de Roger Waters en Bogotá).

Intervención del compañero Rep. a la Cámara por #CurulesDePaz Willian Aljure, durante plenaria de la @CamaraColombia, tras el asesinato de nuestro Mayor Indígena Phanor Guazaquillo Peña.



🎥 Parte 1/3



"Él ayudó a construir el capítulo étnico"#PhanorEsSemilla 🌱 pic.twitter.com/nlIlmEDMiH — Conpazcol (@ConpazCol_) December 5, 2023

Finalmente, le reclamó al Gobierno por no haberle prestado atención a las denuncias del líder social. “Tengo una tristeza muy grande por no haber podido hacer por lo menos algo por él, ya que ustedes como Gobierno no lo hicieron. Claro, yo hoy en día también soy Gobierno, pero de qué me sirve si nos siguen matando”, concluyó el representante de las Curules de la Paz.



Sobre este crimen, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informó en su página web que en la zona urbana de Puerto Asís "hay presencia de la estructura armada Comandos de Frontera Segunda Marquetalia, en medio de una deficiente presencia militar y policial que no ha logrado garantizar la vida e integridad de la población, urgen medidas efectivas por parte del gobierno nacional para la protección de la vida de líderes, lideresas y población en general”.



Tras conocerse del asesinato de Guazaquillo Peña, Indepaz informó que en lo corrido del año han sido asesinados 157 líderes sociales en Colombia, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias