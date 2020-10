Las duras observaciones del presidente Duque a la JEP

El presidente Iván Duque al intervenir este jueves en el Encuentro Internacional de Justicia Transcicional ‘Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas’ hizo una serie de observaciones muy fuertes de a JEP en lo que tiene que ver con verdad, justicia y reparación.



El mandatario comenzó por señalar que el Estado colombiano ratifica su compromiso constitucional con la paz y la justicia genuina, que están ligadas a una verdad comprobada, “y no a una verdad parcial, amañada e inverosímil"

Duque dijo que la verdad es un imperativo al que nunca se puede renunciar



“Para contribuir a una paz verdadera hay que adoptar decisiones que den plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en estos actos terroristas”, resaltó el mandatario, quien destacó que como colombianos exigimos conocer la verdad sobre los hechos ocurridos



Dijo que se espera que en espacial los máximos responsables de las Farc reconozcan todos los crímenes internacionales que cometieron y que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho de nuestro territorio.



“Exigimos que paren las declaraciones abiertamente desafiantes y revictimizantes como las hechas a comienzos de este mes acerca de que en las filas las Farc se presentaron abortos voluntarios. El mundo entero conoce que los abortos forzados eran una práctica común en esa organización criminal”, destacó el mandatario.



Para Duque, “esas afirmaciones temerarias” son una clara revictimización y un empleo cínico del lenguaje para maquillar estos crímnes



También dijo que “se niega de manera sistemática” que niños y adolescentes fueran incorporados a la fuerza a las filas de las Farc y afirman de manera cínica que en los campamentos se les enseñaba era a jugar.



“El simple hecho de haberlos vinculado da lugar al crimen internacional”, dijo el mandatario.



Duque igualmente se refirió al crimen de Álvaro Gómez y dijo que el país sigue esperando para saber realmente quiénes fueron sus verdaderos determinadores. “Este presunto reconocimiento, tardío por demás, debe ser analizado con prontitud por la JEP para definir su veracidad”, dijo Duque.

Por eso insistió en que es muy importante que la Fiscalía siga manteniendo sus competencias para quienes no estén el régimen de la justicia transicional y siga con sus investigaciones.



Duque destacó que un imperativo de la justicia es encontrar al verdadero culpable y no a cualquier culpable.



El mandatario pidió que se impongan sanciones genuinas y proporcionales a los autores de crímenes atroces, “no solamente simbólicas”



El Presidente recordó que si bien al momento del acuerdo de paz los exmiembros de las Farc hablaron de entregar bienes y activos por 954.000 millones de pesos, tres años después de haber definido ese inventario, “no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventarios”. Aseguró que tampoco han entregado la información necesaria para cumplir con este propósito

Durante su intervención, realizada de manera virtual, reveló que “a hoy no hay dinero ni recursos provenientes de las Farc para reparar a las víctimas, evidenciándose así un incumplimiento que requiere la toma de decisiones oportunas por parte de la JEP”.



En ese sentido dijo que la justicia transicional debe revisar si efectivamente han contribuido a la reparación de las víctimas.



“En definitiva, el régimen de condicionalidad, el diálogo con las víctimas y la elaboración de un plan de reparación, son ingredientes procesales novedosos que deben exigírseles a ellos por parte de la justicia de manera irrestricta”, dijo.



Duque igualmente le recodó a la JEP que en esa justicia no hay cabida para los miembros de las autodefensas, pues ellos pueden someterse a la justicia bajo otros presupuestos normativos.



“No es posible que ahora pretendan algunos sugerir la inclusión de los miembros de las AUC como terceros civiles, con el argumento de buscar la verdad”, enfatizó el jefe de Estado.



Para el mandatario, permitir esto deslegitima los regímenes transicionales y pone en tela de juicio la administración de justicia y los derechos de las víctimas.



Duque hizo un detallado balance de la ley de Justicia y Paz y dijo que si bien todavía no se pueden dar cifras, es evidente que frente al incumpliento grave e injustificado también se requieren acciones y oportunas contundentes y que le den un mensaje ejemplarizante a quienes pretenden burlarse de los principios de responder a las víctimas.



El jefe de Estado le pidió más celeridad a la JEP y dijo que exmiembros de las Farc no han demostrado un compromiso genuino con las víctimas ni con la sociedad, cuando no se ha dicho toda la verdad ni han aportado todos los recursos pata la reparacón



“Es mi deber exigir la entrega de una verdad real, la existencia de una justicia implacable con los responsables de atrocidades. También es urgente una reparación seria de las víctimas a través de la entrega total de los bienes de las Farc, del compromiso efectivo de no repetir las violaciones de derechos humanos”, señaló Duque.



