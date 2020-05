“Durante la pandemia no se ha detenido apoyo a las víctimas”: Archila

Durante la sesión virtual convocada por la Comisión de Seguimiento a la ley de víctimas de la Cámara de Representantes, el consejero Emilio Archila dijo que, a pesar de las restricciones coyunturales, las ayudas se han entregado de manera ininterrumpida. Desde el 17 de marzo hasta el 15 de mayo se han realizado 96.839 giros para atención humanitaria, por un valor de 71 mil millones de pesos a familias vulnerables y se han pagado 20.870 indemnizaciones individuales por un valor de 153 mil millones en los municipios PDET.

Archila destacó la labor articulada con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UNARIV, para acompañar a más de 2 millones de víctimas que viven en los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia y con mayor énfasis en el marco de la emergencia social y económica decretada por la pandemia generada por el Covid-19.



“Nosotros pensamos que es muy importante oír la voz de las víctimas en lo que tiene que ver con la implementación de la política de paz con legalidad, ese es el lineamiento que hemos recibido del presidente Duque. Cuando las víctimas hablan en términos de reparación colectiva, eso es lo que debemos atender, cuando en sus procesos de retorno señalan las condiciones que deberían atenderse es a eso a lo que debemos responder”, dijo el consejero.



El Consejero Archila destacó que durante el gobierno del presidente Duque se ha reparado a 13 sujetos de reparación colectiva y que el trabajo articulado con la Unidad de Víctimas permitió establecer la ruta para la entrega de elementos de apoyo en las comunidades asentadas en Mapiripán (Meta), San José del Guaviare y El Retorno en Guaviare.



Dijo además que la reparación a las víctimas es relevante desde el punto de vista monetario y más relevante desde el punto de vista de la reconciliación de los excombatientes de las Farc con las víctimas.



“La fecha que previmos inicialmente para el 31 de julio no es una intención de causarle daño a nadie, tiene que ver con que nosotros estamos absolutamente convencidos de que solo teniendo ese plazo vamos a poder agilizar las gestiones que se requieren para que ese casi medio billón de pesos que anunciaron las Farc sea entregado a las víctimas”.



Finalmente, Archila dijo que la situación coyuntural no afectará la implementación de la política de paz con legalidad por cuanto las obras y proyectos de alta complejidad están proyectados para ejecutarse durante los próximos 15 o 20 años.

